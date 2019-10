Neuer CCA-Vorstand: Thomas Ragger, Roman Steiner, Andreas Spielvogel, Melanie Pfaffstaller, Eva Oberdorfer, Patrik Partl, Bernhard Grafl, Goran Golik, Doris Steiner. Foto: cca

Wien – Der Creativ Club Austria hat einen neuen Vorstand. Andreas Spielvogel (DDB Wien) zeichnet als Präsident und Patrik Partl (Brokkoli) als Vizepräsident des Creativ Club Austria verantwortlich. Die Funktion des Schriftführers übernimmt Goran Golik (Golik), Kassiererin ist Melanie Pfaffstaller (mel p productions) und als zweiter Kassier fungiert Roman Steiner (AANDRS).



Die weiteren Vorstandsmitglieder Eva Oberdorfer (we make stories), Doris Steiner (Ketchum Publico), Thomas Ragger (WILD), Bernhard Grafl (TUNNEL23) und Georg Feichtinger (Heimat Wien) widmen sich ihren spezifischen Themenbereichen und treiben die verbandsinterne Arbeit im Rahmen der neu definierten Arbeitsgruppen voran.

"Wir möchten die Relevanz des Clubs in der öffentlichen Wahrnehmung und in der Kreativwirtschaft, bei Auftraggebern und auch beim Kreativnachwuchs, signifikant vorantreiben. Dazu braucht es einerseits 'Lust auf echte Ideen' – also tatsächlich umgesetzte Kreativität, die nachweislich besser fürs Geschäft ist – andererseits auch 'Lust auf eine starke Stimme'. Diese Stimme wollen wir, in dieser neuen Formation, für den Creativ Club Austria sein", sagt der neue Vorstandspräsident Andreas Spielvogel. (red, 22.10.2019)