Fallstudien

Wie man den Iguazú in Argentinien und Brasilien ohne Grenzstau erreicht.

Die Niagarafälle zwischen den USA und Kanada oder die Victoriafälle zwischen Simbabwe und Sambia sind bekannte Fallbeispiele für wässrige Landesgrenzen. Das Schauspiel, das der Fluss Iguazú an der Grenze zwischen dem brasilianischen Bundesstaat Paraná und der argentinischen Provinz Misiones veranstaltet, ist aber noch ein wenig eindrücklicher. Die 2700 Meter breiten Kaskaden des Iguazú gelten, gemessen an ihrer Ausdehnung, als größter Wasserfall der Welt. Da die meisten Fälle in Argentinien liegen, ist der bessere Panoramablick von brasilianischer Seite gegeben, überlaufen ist es auf beiden Seiten: Zwei Millionen Touristen übernachten jährlich im argentinischen Grenzort Puerto Iguazú, ähnlich viele Besucher hat Foz do Iguaçu am brasilianischen Ufer. Wer den Stau auf den Aussichtsplattformen umgehen will, sollte sich besser in einem Boot nähern – und auch den ruhigeren Unterlauf des Flusses besuchen.

Ein regionaler Anbieter für Öko-Touren am Iguazú ist z. B. Iguazu Jungle (www.iguazujungle.com) auf argentinischer Seite.