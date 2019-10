PRO Graf Draghila, der Euroretter

von András Szigetvari

Die Kritiker Mario Draghis können einem fast leidtun. Jahrelang haben sie sich am Italiener abgearbeitet, wahlweise weil er mit seiner lockeren Geldpolitik Sparer enteignet oder weil er für die nächste Finanzkrise sorgen wird, da er Geld so billig gemacht hat. Doch nun kommt ihnen das Feindbild abhanden. Draghi übergibt das Zepter in der Europäischen Zentralbank (EZB) endgültig an Christine Lagarde. "Graf Draghila" (Bild): So schöne Namenswitze lassen sich bei der Französin nicht machen.

Dabei war an den Vorwürfen gegen Draghi nichts dran. An einer expansiven Geldpolitik, wie der Italiener sie bis zuletzt gegen harte Widerstände durchdrückte, führte kein Weg vorbei, wenn das Ziel die Rettung der Eurozone war. Die Kreditkosten in Südeuropa waren nach der Krise 2008 explodiert: Das brachte Staaten wie Spanien und Portugal an den Rand der Pleite. Auch Firmen und Haushalte kamen im Süden kaum an Darlehen.

Draghi hat dieses Desaster beendet. Durch seine Strategie sind die Zinskosten gefallen. Er hat der Eurozone Luft verschafft. Die EZB hat zwischenzeitlich den Euro geschwächt und so exportierenden Unternehmen geholfen. Von einer Finanzblase warnen Kritiker seit Draghis erster Zinssenkung 2011 – bisher ist nichts davon zu sehen. Was er nicht geschafft hat, war, die niedrige Inflation anzufachen. Doch das lag nicht an ihm, sondern an der schwachen Nachfrage in der Eurozone. Draghi hat seine Sache gut gemacht. (András Szigetvari, 23.10.2019)