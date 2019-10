Neun Anbieter haben insgesamt 8.000 Elektroroller in der Stadt Wien registriert. Das bedeutet zwar nicht zwingend, dass alle gleichzeitig auf der Straße unterwegs sind, dennoch: Wer durch Wien spaziert, sieht mit hoher Wahrscheinlichkeit einige E-Scooter an Hauswänden lehnen oder am Straßenrand liegen. Seit Sommer 2018 sind die Gefährte im Umlauf. Und seither nimmt die Zahl der E-Scooter laufend zu.

Verwenden Sie E-Scooter? Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Parkplätze für Roller?

Am Freitag treffen sich die Stadt Wien und E-Scooter-Anbieter für Gespräche, um Ordnung ins Straßenbild zu bringen. Wie viele Scooter künftig erlaubt sind und wo sie abgestellt werden dürfen, steht auf der Agenda von Stadt und Betreibern. Aber nicht nur die herumliegenden, sondern auch die fahrenden Roller sorgen für Gesprächsstoff und Ärger. Das Fahren zu zweit, auf dem Gehsteig oder telefonierend zählt zu den häufigsten Vergehen, die von der Polizei registriert wurden. Über 1.500 waren es innerhalb eines Jahres. User "Almi66" berichtet von seinen Erfahrungen als Fußgänger:

Für User "winnithepooh" liegt das Problem vor allem in der mangelnden Infrastruktur für Roller- und Radfahrer:

Welche Lösungen würden Sie sich im Umgang mit E-Scootern wünschen?

Fahren Sie selbst mit den Rollern? Haben Sie bereits gefährliche oder störende Situationen mit vorbeifahrenden Scootern erlebt? Haben Sie dahingehend bereits Erfahrungen in anderen Ländern gemacht? (mawa, 25.10.2019)