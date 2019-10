In dieser Galerie: 3 Bilder ÖVP-Chef Sebastian Kurz will sich Zeit lassen. Foto: APA/Neubauer Bei der ÖVP gehört die erste Reihe beim Einzug ins Winterpalais immer dem Chef: Sebastian Kurz steht vorne, die anderen Mitglieder des Verhandlungsteams lassen sich leicht zurückfallen. Foto: APA/Neubauer Anders bei den Neos: Da teilt sich Parteichefin Beate Meinl-Reisinger die Front Row mit zwei Teammitgliedern, die auf derselben Höhe wie sie stehen, die restlichen Verhandler stehen versetzt in der zweiten Reihe. Foto: APA/Neubauer

Wien – Die Sondierungen zur Regierungsbildung gehen seit Donnerstagfrüh weiter. Die ÖVP sitzt seit 9 Uhr mit den Neos zum zweiten Mal zusammen. Wie oft man in dieser arithmetisch nicht mehrheitsfähigen Konstellation noch zusammenkommt, ist offen. Während ÖVP-Chef Sebastian Kurz vor der Unterredung noch von einigen Wochen an Sondierungen ausging, hält das Neos-Obfrau Beate Meinl-Reisinger für nicht nötig.

Wie sie in einem kurzen Statement betonte, habe sie für die Besprechung "Themen" mitgebracht. Wenn man hier die gemeinsamen Ziele erkenne, könne man in Verhandlungen gehen. Wenn nicht, sei auch ziemlich klar, was passiere. Für einen kleinsten gemeinsamen Nenner würden die Neos jedenfalls nicht zur Verfügung stehen.

Viele offene Fragen

Kurz ließ offen, ob er nun eine Zweierkoalition mit den Grünen, ergänzt um die Neos, anstrebe. Das sei eine offene Frage, da müssten sowohl die Volkspartei als auch die Grünen Vor- oder Nachteile betrachten. So spreche er mit den Neos nicht nur darüber, ob eine Regierungszusammenarbeit denkbar sei, sondern auch darüber, was man im Parlament gemeinsam auf den Weg bringen könnte.

Dass er sich für die Sondierungen noch "einige Wochen" Zeit nehmen will, begründete der Altkanzler damit, dass die Lage bei manchen Parteien derzeit unübersichtlich sei. So sieht sich Kurz zwar im Zeitplan, es habe sich jedoch bisher "auch nichts Dramatisches zum Positiven geändert".

Angesetzt ist die Gesprächsrunde für rund drei Stunden.