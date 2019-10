Andreas Jäger, der Mann für Wissen und Wetter, lässt ab Mitte November Schulklassen für ORF 3 raten. Foto: ORF/Thomas Ramstorfer

ORF 3, definiert als Kultur- und Infokanal, kommt seinem Konzernkollegen ORF 1 mit einem neuen Quizformat zuvor: Jeweils freitag im Hauptabend um 20.15 Uhr lässt ORF 3 zwei Schulklassen gegeneinander raten. "Oberlehrer" Andreas Jäger moderiert.

ORF 1 hofft auf "Q1" am Vorabend, das ab 2. Dezember die Quoten des jungen Öffi-Programms im Vorabend stabilisieren soll. Solche Quizformate laufen derzeit mit einigem Erfolg beim Gesamtpublikum etwa in Servus TV und der ARD.

"Quiz mit Klasse" läuft freitags in ORF 3. Jeweils zwei Schulklassen treten gegeneinander an, jede unterstützt von einem Promi. Abgefragt wird das Wissen über den Lehrinhalt der Unterstufen-Schulbücher. Bei der ersten Aufzeichnung am 12. November unterstützten die Kabarettisten Reinhard Nowak und Joesi Prokopetz die Schülerinnen und Schüler.

Die Interspot produziert das Freitagquiz für ORF 3. (red, 26.11.2019)