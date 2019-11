Apple TV+ ist da. Foto: APA

Wie kann Online-Piraterie gesteigert werden? Das Rezept dafür klingt einfach. Man startet eine Videostreamingdienst nur in wenigen Ländern und lockt mit einer Star Wars Serie. Genau das macht Disney. Das Unternehmen bringt Disney+ am 12. November an den Start, vorerst aber nur in den USA, in Kanada, Australien, Neuseeland und den Niederlanden. In allen anderen Ländern ist das eine Einladung, sich das neue Angebot aus dem Netz zu holen oder es sich auf Seiten wie Kinox ansehen.

Kaum jemand wird für drei oder fünf Anbieter zahlen

Auch das am 1. November gestartete Apple-Angebot Apple TV+ wird wohl zu mehr Piraterie führen, da sich viele Nutzer mehrmals überlegen werden, sich ein zusätzliches Abo neben Netflix oder Amazon zu gönnen: Kaum jemand wird für drei oder fünf Anbieter zahlen. Im März berichtete Variety, basierend auf einem Report des Unternehmensberatungsriesen Deloitte, dass bereits die Hälfte der US-Konsumenten genervt von der Flut an neuen Streaminganbietern sei, insbesondere wenn ihre bevorzugten Filme und Serien plötzlich nicht mehr bei ihrem Lieblingsdienst verfügbar sind. Auch lassen sich Piratenseiten wie Kinox einfach finden und nutzen, selbst, wenn zahlreiche derartiger Seiten von Providern gesperrt wurden.

Amazon bringt Jack Ryan

Die beiden neuen Anbieter sorgen für mehr Wettbewerb. So bringen auch Amazon und Netflix aufwendig produzierte Serien und Filme an den Start. Der CIA-Agent Jack Ryan ist beispielsweise bei Amazon zu sehen. (red, 1.10. 2019)