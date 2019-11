Was ist Ihr liabstes Dialektwort? Foto: CurvaBezier Getty Images/iStockphoto

Die österreichischen Dialekte bieten eine Palette an erheiternden, netten, gemeinen und oft völlig unverständlichen Wörtern, die von Region zu Region variieren, teils aber auch bundesländerübergreifend gut verstanden werden. Für Außenstehende kann es allerdings ganz schön schwer werden, die sprachlichen Eigenheiten der Österreicherinnen und Österreicher zu entziffern oder gar zu erlernen. Von Vorarlberg bis Wien haben wir nach den liebsten Dialektwörtern der Userinnen und User gefragt und ganz sche vü Antworten kriagt!

Ein Satz, der ausschließlich aus einzelnen Konsonanten besteht, wird hierzulande gern und oft in zustimmender Absicht verwendet:

Eine Sprachnachricht mit gleich mehreren wunderschönen Dialektbegriffen erreichte uns aus Ebbs in Tirol:

User "New Hampshire" schätzt diese beiden Ausdrücke:

Darauf kann der Wiener nur Folgendes antworten:

User "pastafari83" woitad außerdem auf die besondere Ausdrucksform der vielen Möglichkeiten hinweisen:

Bei so vielen seltsamen Wörtern gehen die Steirer und Steirerinnen lieber gleich nopfazn:

Wenn allerdings jemand die Nachtesruh stört und man unerwartet aus dem Schlaf gerissen wird, ist der eine oder andere vielleicht auch schon mal:

Oder durch den verschlafenen Blick und ohne Brille auch:

Steht man dann zu gach auf und taumelt schlaftrunken umher, kann es schon mal passieren, dass man sich wo anhaut. Was ist man nicht für ein:

Oder ist der Gegenstand oder die Person, gegen die man läuft, einfach ein:

Erkennt man dann, dass es die Topfpflanze ist, dieses austrocknete Zniachtl, erinnert man sich an die weisen Worte des vorarlbergerischen Freundes mit dem Hinweis, sie nicht neben das Bett zu stellen:

Was für ein Hiafla man nicht ist. Obwohl: So ein Klumpert braucht man eigentlich gar nicht im Haus. Aber sich wegen der oiden, schiachen Schastrommel lange zu ärgern macht auch keinen Sinn. Ausi mit dem Zeig, denkt man sich. Solche Spompanadeln lässt man sich freilich nicht bieten und wird am nächsten Morgen einfach eine geeignetere Pflanze finden. Zum Beispiel eine:

Zurück im Bett findet der Steirer oder die Steirerin dann endlich Ruhe, freut sich auf den nächsten Tag und den Ausflug nach:

(mawa, 7.11.2019)