Müssen nun auch nachmittags ran in ORF 2: "Rosenheim Cops" Katharina Abt (Kommissarin Verena Danner), Michael A. Grimm (Kommissar Tobias Hartl), im Bild mit Petra Einhoff (Pathologin Dr. Sabine Eckstein). Foto: ORF/ZDF/Christian A. Rieger

Im Hauptabend von ORF 2 holen die "Rosenheim Cops" – warum auch immer – seit Jahr und Tag ein so großes wie treues Publikum vor den Schirm. So groß, dass sich ORF 1 meist dagegen schwer tut mit seinen "Dok 1"-Dokumentationen und "Talk 1" im Anschluss. Nun bringt Senderchef Alexander Hofer die bayerischen Bullen auch im Nachmittagsprogramm zum Einsatz.

Mit kommendem Montag geleitet Hofer "Alisa –Folge deinem Herzen" aus dem Nachmittag von ORF 2, wo die ZDF-Telenovela etwa in den vergangenen Tagen zwischen "Schmeckt perfekt" und "Sturm der Liebe" für eine Quotendelle sorgte.

Ab Montag bricht der "Sturm der Liebe" in einer neuen Staffel (laut ORF-Programmguide schon weit nach Folge 3000) schon um 14.25 Uhr los. Danach, um 15.15 Uhr, beginnen dann die "Rosenheim Cops" wieder ganz von vorne, mit Folge 1 von Staffel 1, "Der Tote am See".

Für die Fans von "Alisa" – rund 90.000 waren Mittwoch und Donnerstag dabei, am Dienstag gar 138.000 – gibt es Hoffnung (auch im ORF): Ab 2. Jänner 2020 folgt sie ihrem Herzen täglich um 9.55 Uhr in ORF 2. (red, 1.11.2019)