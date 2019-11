Wem alles zu viel wird, der entspannt in diesem Freizeitzimmer mit einer eigenartigen Mischung aus Futon und Liege. An Schlaf ist aber wohl eher nicht zu denken, wird doch jeder kleinste Lichtstrahl von der in die Decke eingelassenen goldenen Halbkugel reflektiert und dem Liegenden direkt ins Gesicht geworfen.