Dirigierte den Schlusston der "Reihe": HK Gruber. Foto: APA

Dass ein Ensemble für zeitgenössische Strömungen beim Festival Wien Modern sein eigenes Ende zelebriert, ist im Falle der "Reihe" einerseits schade. Andererseits wirkt es wie eine feierliche Übergabe des Anspruchs und des Konzepts, das fünf Jahrzehnte lang den Geist des Ensembles prägte. Wien Modern findet ja großteils in jenem Haus statt, das sehr lange die Heimat des Ensembles war (erstes Konzert 22. März 1959). Ein Abschied also auch als Ermunterung: Mögen Wien Modern und Konzerthaus im Sinne des Kollektivs weiterwirken. Die Reihe selbst, der Titel stammt von Komponist György Ligeti, präsentierte sich beim Finale undogmatisch und also stiloffen.

Unter der Leitung von Christian Muthspiel und HK Gruber, der noch als "Teenager" und Kontrabassist zum Ensemble gestoßen war, zelebrierte man das sich sanft mit subtilem Ausdruck fortspinnende Bruchstück, geträumt von Ensemble-Gründer Friedrich Cerha wie auch Kurt Schwertsiks 4 Kinder – Toten – Lieder.

Momente des Innehaltens

In diesem tonal geprägten Werk (des zweiten Gründers der Reihe) fügten sich delikate Wendungen und Pointen zu eleganter Ganzheit. Mit Edgard Varèses Intégrales der Kontrast: Herzhafte Entladungen und komplexe Verdichtungen versprühten das Flair eines Großstadtsounds zur Stoßzeit, gebrochen durch Momente des Innehaltens. Anton Weberns Sechs Stücke für Orchester wiederum erinnerten tendenziell lyrisch an den einstigen Anspruch des Ensembles, auch die Zweite Wiener Schule in Erinnerung zu rufen.

Cerha und Schwertsik hatten ja zuvor berichtet, dass es nach dem Krieg sowohl gegen "alte Nazis" wie auch jene Vertreter von "Heimat und Scholle" anzuspielen galt – wie auch gegen Ignoranz. John Cages Klavierkonzert hatte im Konzerthaus einst zu heftige Tumulten geführt, zu Störungen und Ver höhnungen. Solche sind mittlerweile nicht mehr zu erleben und natürlich ein Verdienst der Reihe, die schließlich mit Kurt Weills Suite aus der Dreigroschenoper ihr finales Statement abgab. (Ljubisa Tosic,4.11,2019)