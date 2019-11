Wir waren in Frankreich, in den Hautes Alpes. Die Aufnahme zeigt mein Spoggl beim Posen vorm Meije Gletscher in la Grave. Eigentlich berühmt im Winter, als spektakuläres und forderndes Freeride-Gebiet, ist es dort aber auch im Sommer für Biker super. Geniale Gegend, geniale Trails, die Franzosen sind viel charmanter und weltoffener als ihr Ruf und der französische Rotwein viel besser als ich in in Erinnerung hatte. Der Poser im Vordergrund ist gelernter (studierter) Kameramann und haut in der Regel ein perfektes Urlaubsfoto nach dem Anderen raus. Mein Ziel im Urlaub ist es daher, ein einziges Foto zu machen, das es in unserem privaten ranking der besten Urlaubsfotos, zumindest aufs Stockerl schafft.

Übrigens ist der Ausblick vom Campingplatz fast genauso gut. Wer weder biken noch wandern will, kann auch mit View auf den Meije bei Rotwein und Chevre im Campingsessel versumpern.

© Birgit

