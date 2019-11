Alfred Gusenbauer (SPÖ) soll 2013 für den ehemaligen, ukrainischen Präsidenten Wiktor Janukowytsch lobbyiert haben und dafür bezahlt worden sein. Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) soll 2013 für den ebenfalls ehemaligen, ukrainischen Präsidenten Wiktor Janukowytsch lobbyiert haben und dafür bezahlt worden sein. Das berichtete die Zeit im Bild (ZIB) am Mittwoch basierend auf einer Recherche des internationalen Recherchenetzwerks "Organized Crime and Corruption Reporting Project"(OCCPR). Entgegen Gusenbauers Darstellung, der in der Vergangenheit wiederholt bestritten hat für Janukowytsch lobbyiert zu haben, sollen geleakte Emails jetzt zeigen, dass Gusenbauer Geld erhalten hat, um das Image der Ukraine in der EU aufzupolieren.

Dieses Image der ukrainischen Regierung unter der Führung von Präsident Janukowytsch, war 2012 aufgrund der Inhaftierung der Oppositionspolitikerin Julija Tymoschenko, angeschlagen. Die EU beschloss schließlich sogar ein geplantes Assoziierungsabkommen mit der Ukraine auf Eis zu legen. In dieser Situation soll Gusenbauer, als Teil der sogenannten "Habsburg Gruppe", der auch noch andere europäische Ex-Politiker angehört haben sollen, beauftragt worden sein, etwas gegen die ablehnende Haltung der EU zu tun. Einer seiner Auftraggeber soll Paul Manafort gewesen sein, damals Berater des ukrainischen Präsidenten und später Wahlkampfmanager von US-Präsident Donald Trump.

700.000 Euro und extra Kostenerstattung

Die geleakten Emails, die OCCPR und der ZIB vorliegen, zeigen die Korrespondenz zwischen Gusenbauer und seinen Auftraggebern. Am 12. November 2013 soll er, in seiner damaligen Funktion als Präsident des SPÖ nahen Renner-Instituts, dem Präsident der französischen Académie Diplomatique vorgeschlagen haben gemeinsam eine Ukraine Konferenz zu veranstalten. Dieses Email habe er später einer Nachricht an seine Auftraggeber in den USA als eine Art "Arbeitsbestätigung" angehängt, berichtet die ZIB.

In der Email soll Gusenbauer die Auftraggeber aufgefordert haben, ausstehende Zahlungen rasch zu begleichen. "Denn die Mitglieder der Habsburg Gruppe sind nicht gewöhnt und auch nicht bereit, ungerechtfertigte Verzögerungen zu akzeptieren. Schöne Grüße! Alfred", zitiert die ZIB eines der genannten Emails. Bei den ausstehende Zahlungen soll es sich um 700.000 Euro und extra Kostenerstattungen für Gusenbauer gehandelt haben.

Die Empfänger sollen diese Nachricht schließlich an Paul Manafort weitergeleitet haben und der wiederum an Serhiy Lovochkin, den Stabschef von Janukowytsch. Lovochkin soll schließlich die Zahlung in Auftrag gegeben haben. Gusenbauer hat zu den Vorwürfen bisher noch keine Stellung bezogen. (red, 6.11.2019)