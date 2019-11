Autorin Connie Palmen. Foto: Stefan Joham

Wien – Wien verteilt heuer ab 14. November im Rahmen der Gratisbuchaktion "Eine Stadt. Ein Buch" 100.000 Exemplare Connie Palmens Roman "Die Gesetze". 1991 im Original erschienen, schildert das Buch die Emanzipation einer Frau durch Begegnungen mit sieben verschiedenen Männern: einem Astrologen, einem Epileptiker, einem Philosophen, einem Priester, einem Physiker, einem Künstler und einem Psychiater.

"Sie begehrt an diesen Männern vor allem das Wissen, das sie befähigt, die Welt zu beurteilen. Sie versucht die Gesetze, die sie sich für ihr Leben gewählt haben, zu ergründen, sucht nach dem, was Halt in einer unsicheren Welt geben kann und will ihre Stellung als Frau in einer von Männern dominierten Welt finden", heißt es in einer Aussendung über den 1993 ins Deutsche übersetzten Roman der niederländischen Autorin (geboren 1955).

Die Aktion gibt es seit 2002, verteilt wurden bisher Bücher von Toni Morrison, Imre Kertész, Mario Vargas Llosa oder zuletzt Hilary Mantel. "Die Gesetze" war Palmens Debüt und wurde damals zur meistverkauften Ersterscheinung. (red, 7.11.2019)