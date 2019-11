Der Fensterhersteller siedelte nach Wiener Neustadt ab, das große Areal in Wien-Donaustadt wurde 2016 an vier Bauträger verkauft

Hrachowina war gestern, jetzt kommt Wohnbau. Foto: Putschögl

Von der früheren Nutzung ist kaum noch was zu sehen, nur ein Betonträger mit der Aufschrift "Holzbauwerk J. & F. Hrachowina" liegt noch auf einem ansonsten völlig leeren Grundstück. Ein Lkw lädt zwar gerade Ziegeln ab, die sind aber für einen benachbarten Wohnbau bestimmt.

Bald schon wird aber auch auf den Hrachowina-Gründen nördlich des Kagraner Platzes in Wien-Donaustadt gebaut werden. Der traditionsreiche Wiener Holzfenstererzeuger hat das 65.000 m² große Werksareal im Jahr 2016 an vier Bauträger verkauft – Siedlungsunion, Heimat Österreich, Haring Group und Wiener Heim (Mischek-Gruppe) – und siedelte die Hauptproduktion in Wiener Neustadt, die Endproduktion in Wien-Donaustadt unweit vom alten Standort, aber etwas weiter stadtauswärts an.

Masterplan mit drei Hochpunkten

Über einen europaweit aus geschriebenen Architekturwettbewerb wurde ein städtebau liches Leitbild gesucht, das als Grundlage für die Überarbeitung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes herangezogen werden sollte. Ein Team aus Shibukawa Eder Architects und F+P Architekten sowie dem Landschaftsplanungsbüro Paisagista hat sich durchgesetzt.

Der Masterplan sieht eine in Nord-Süd-Richtung verlaufende längliche Bebauungsstruktur vor, durchzogen von einem Netz an Fuß- und Radwegen. Der größere Teil des Areals nördlich der Straße Am langen Felde wird mit 14 Blöcken bebaut werden, mit unterschiedlichen Höhen auch innerhalb der Blöcke. Die meisten werden vier bis sieben Regelgeschoße plus Dach geschoße aufweisen, drei Hochpunkte mit bis zu 35 Metern sind auch geplant, ebenso wie ein Kindergarten und diverse Geschäftsflächen. Im kleineren südlichen Teil sind fünf Baukörper geplant.

Baustarts im Frühjahr erhofft

Von der Haring Group ist zu hören, dass man auf einen Baustart im zweiten Quartal 2020 hofft. Die Genehmigung fehlt noch, institutionelle Käufer hat man aber schon an der Angel. Und fix ist auch, dass der "Hrachowina"-Schriftzug in irgendeiner Form wieder einen Platz auf dem Areal bekommt. (mapu, 12.11.2019)