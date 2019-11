Der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg wird sich diese Woche für den Vorwahlkampf in Alabama registrieren, so ein Insider. Foto: AP

Washington – Der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg steigt einem Insider zufolge möglicherweise für die Demokraten in den Präsidentschaftswahlkampf ein. Es werde damit gerechnet, dass er sich in dieser Woche für den Vorwahlkampf im US-Bundesstaat Alabama registriere, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Donnerstag.

Damit halte er sich die Option offen, 2020 gegen US-Präsident Donald ins Rennen zu gehen. Eine endgültige Entscheidung habe er dazu aber noch nicht getroffen, sagte ein Berater der "New York Times". (APA, 8.11.2019)