Viele Kritiker erteilen Apples neuem Dienst eine Abfuhr. Foto: apple

Über eine Woche ist es her, seitdem Apple mit seinem eigenen Streaming-Dienst Apple-TV+ gestartet ist. Tester hatten inzwischen Zeit, das Angebot unter die Lupe zu nehmen – und kommen bei ihrer Bewertung zu eher gemischten Ergebnissen. So sind die wenigsten Kritiker von den Eigenproduktionen des iPhone-Herstellers überzeugt, und auch die anderen Inhalte werden als eher mittelmäßig rezensiert. Die Serie "See" etwa wird von der "Zeit" als "Möchtegernvision" bezeichnet, bei der kaum kreative Erzählweisen eingesetzt würden.

Auch sind sich Kritiker, zum Beispiel bei der "Welt", einig, dass viele der Charaktere auf Stereotypen basieren. Und apropos iPhone-Hersteller: Speziell die Headliner-Produktion "The Morning Show" sei mit Produktplatzierungen für Apple-Geräte gespickt, wie die Kritiker bemängeln. Eine Übersicht zu den Meinungen zu den Serien selbst finden Sie hier.

"The Morning Show" sei voller Produktplatzierungen. Foto: apple

Schlechte Bedienung

Ebenso unliebsam gestalten sich die Meinungen zu dem Interface des Streaming-Diensts. "Golem" etwa schreibt in einem sehr kritischen Test, dass Kunden auf "jeden Komfort verzichten" müssten. Das Magazin sei entsetzt, wie "rückständig alles umgesetzt" sei. Apple verfehle sein Ziel, die Bedienung für Nutzer so einfach wie möglich zu gestalten, "brachial". Funktionen wie eine Merkliste oder die Möglichkeit, Introsequenzen und Rückblicke zu der vorherigen Folge zu überspringen, seien ausgelassen worden. Zudem wird in der Oberfläche das Angebot im Abo mit kostenpflichtigen Zusatzinhalten vermischt.

"Peinlich"

"Der Start von Apple TV+ könnte für Apple kaum peinlicher sein", lautet daher das Fazit von "Golem". Der Dienst biete wenig Auswahl, sei viel zu teuer und lege bei der Bedienung "eine Bruchlandung hin". Weitere Kritik bezieht sich darauf, dass keine Version der App für Android oder Windows veröffentlicht wurde. "Screenrant" weist hingegen darauf hin, dass manche Nutzer mit Abstürzen kämpfen würden.

Dem Online-Medium zufolge würde der kommende Woche startende Dienst Disney+ Apple TV garantiert in den Schatten stellen, allein schon, weil die Auswahl an Inhalten mit älteren Produktionen des Medienkonzerns weitaus hochwertiger und größer sei. (red, 9.11.2019)