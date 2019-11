(Das Strandbad in Klagenfurt an einem regnerischen Novembertag 2019, menschenleer bis auf, am Ende des Steges, zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in schwarzen Stiefeln, schwarzen Hosen und schwarzen Anoraks mit der Aufschrift "Security".)

DER ERSTE: Imme? DER ZWEITE (reicht ihm schweigend sein Handy) DER ERSTE (irritiert): Wos soll i damit? I wüll lei – DER ZWEITE: Lies. DER ERSTE (blickt auf das Display): Du g'schriebn? DER ZWEITE (nickt) DER ERSTE (höhnisch): Ah, weast aa onfongen dichtn? DER ZWEITE (schüttelt den Kopf): Wonn host g'lesn, konnst leschn. DER ERSTE (vom Display ablesend): "Ich fohr Radl, ich fohr Kanu, / bin oft niacht und oft im Öl, / oba ich haß niemols Manu, / sondan stets Immanuel. // Ob ich ruada oda segl, / ob im Weatasee ich schwimme, / ob ich puda oda vegl, / ich haß Immanuel, nicht Imme. // Drum bitt ich dich, daron zu denken, / wonn meinen Nomen du vahunzt: / Mich tuat dos fost genauso kränken, / wia wonn man ins Gesicht mir brunzt."

(Kurze Pause. Gibt das Handy zurück.) DER ZWEITE (steckt es ein, ohne den Ersten anzusehen) DER ERSTE: Nit schlecht. (Kurze Pause) DER ERSTE: Oba wos i nit vasteh... Manu? Wea sogt zu dia Manu? Muata? DER ZWEITE: Gerold. DER ERSTE: Echt? Nia g'heat sogn i. Ollweil lei g'heat sogn Immanuel. DER ZWEITE: Eh. Sogt lei gach amol, wonn ma – (Bricht ab.) (Pause) DER ERSTE: Wonn wos? DER ZWEITE: Nix. Wuascht. DER ERSTE: Naa, sog! DER ZWEITE (plötzlich wütend): Wuascht, wonn i sog! Gach amol holt sogt Manu! Geht ma am Oasch, vastehst? (Springt auf und stürmt von der Bühne.) DER ERSTE (blickt ihm entgeistert nach) (Vorhang)

(Antonio Fian, 8.11.2019)