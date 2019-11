Bald – zumindest in den USA – auch auf dem Fire TV: Disney+. Foto: APA/AFP/ROBYN BECK

Was auch immer die Gründe dafür sein mögen: Es ist unübersehbar, dass Amazon besonders häufig Probleme mit anderen Anbietern im Streaming-Bereich hat. So sah es denn auch bis vor kurzem noch so aus, dass Disney+ ohne Support für Hardware von Amazon an den Start gehen wird. Nun scheint sich all dies aber in Wohlgefallen aufzulösen.



Einigung

Der für den 12. November anvisierte Marktstart von Disney+ soll bereits mit Support für Fire-TV-Geräte erfolgen. Dies berichtet das Wall Street Journal. Dem war ein monatelanger Streit der beiden Unternehmen vorangegangen, bei dem es im Kern um Werbung gegangen sein soll. Wie die konkrete Einigung nun aussieht, bleibt aber geheim.

Im Endeffekt können aber beide Unternehmen mit dem Ausgang zufrieden sein. Immerhin gehört Fire TV neben Chromecast und Roku zu den wichtigsten Streaming-Geräten. Wäre Disney+ ohne Support für diese Plattform an den Start gegangen, wäre dies bei den Kunden sicherlich begrenzt positiv aufgenommen worden.

Support

Damit wird der neue Streaming-Dienst von Disney schon von Anfang an, eine recht umfassende Unterstützung für Streaming-Geräte aufweisen. Neben Fire TV, Chromecast und Roku gibt es auch Apps für iOS und Android, sowie Support für Microsofts Xbox One und die Playstation 4. Zudem gibt es auch eine Browserversion des Dienstes.

Amazon hatte sich zuvor bereits einen langjährigen Konflikt mit Google geliefert. Diesen hat man vor einigen Monaten als beendet erklärt, Googles Chromecast ist aber weiterhin bei Amazon Deutschland nicht erhältlich. Zumindest arbeitet die Prime Video-App nun mit Googles Streaming-Gerät zusammen, und Youtube unterstützt auch Fire TV.

Ausblick

Disney+ geht zunächst in den USA und anderen ausgewählten Ländern an den Start. In Europa soll der Dienst, der unter anderem mit Marvel- und Star-Wars-Inhalten punkten will, dann ab dem 31. März erhältlich sein – allerdings auch hier nur einigen Ländern, darunter Deutschland und Großbritannien. (apo, 10.11.2019)