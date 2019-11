Bis zum Jahr 2017 zählte "Iron March" zu den wichtigsten Plattformen der US-Neonaziszene. Da ging das Forum aus bis heute unbekannten Gründen offline, die dort versammelten Rechtsextremen organisierten sich auf anderen Plattformen neu. Zwei Jahre später gibt es nun einen tiefen Einblick in die Abläufe bei "Iron March" – und zwar einen der Betreibern und Nutzer alles andere als recht sein dürfte.

Auswertung

Unbekannte haben die vollständigen Datenbank von "Iron March" in Form eines SQL Dumps ins Internet gestellt. Mehr als 1 GB an Daten wurden dabei veröffentlicht, zum Teil sollen die Daten auch schon in Excel-Dateien aufgelistet sein. Für die Nutzer des Forums ist dieser Schritt potentiell ziemlich unerfreulich. Finden sich in dem Datenmaterial doch auch E-Mail-Adressen, Usernamen und IP-Adressen, über die nun manche davon identifiziert werden könnten.

Ein der Gruppen, die sich über "Iron March" organisiert haben: Die "Atomwaffen Dvision"

"Iron March" wird vom Southern Poverty Law Center (SPLC) mit mehreren gewalttätigen Neonazigruppen in Verbindung gebracht. So soll sich im Rahmen des Forums etwa die "Atomwaffen Division" organisiert haben. Auch der rechtsextreme Mörder James Alex Fields, der im Jahr 2017 die Antifaschistin Heather Heyer bei einem Protestmarsch in Charlottesville ermordet hat, soll einer Gruppe, Vanguard America, angehört haben, deren Vorgänger über "Iron March" organisiert war.

Hintergrund

Vollständig neu sind die jetzt veröffentlichten Informationen übrigens nicht – oder nur in Teilen. Das SPLC hat die öffentlich verfügbaren Einträge des Forums schon zu einem früheren Zeitpunkt zusammengetragen und ausgewertet. Bei journalistischen Projekten wie Bellingcat will man das jetzt veröffentlichte Material aber im Detail analysieren, um weitere Informationen zu gewinnen. Erste Datenauswertungen zeigen dabei etwa, wie Angehörige des US-Militärs in privaten Nachrichten antisemitische und rassistische Beiträge ausgetauscht haben.

Aus Österreich scheint sich die Beteiligung an "Iron March" übrigens in engen Grenzen gehalten zu haben. Eine Karte auf der IP-Adressen der Nutzer des Forums eingezeichnet sind, liefert lediglich zwei diesbezügliche Einträge. Neben den USA fallen hier vor allem viele Besucher aus Großbritannien auf. (red, 10.11.2019)