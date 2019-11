Zu Österreichs meistgenutzter Medienseite ORF.at ist die Onlinetochterfirma ORF Online und Teletext GmbH laut ORF-Ausschreibung künftig auch für den ORF-Player zuständig. Foto: Screenshot ORF.at

Die ORF-Onlinetochter ORF Online und Teletext GmbH ist schon jetzt zuständig für Österreichs meistgelesene Medienseite ORF.at, und die Tochter ist künftig auch für das ORF-Großprojekt einer Social-Streaming-Plattform ("ORF On") zuständig: Das geht aus einer Ausschreibung am Samstag in der "Wiener Zeitung" hervor.

Die ORF-Tochter sucht demnach einen "weiteren" Geschäftsführerr, die Bewerbungsfrist endet am 10. Dezember. Nach STANDARD-Informationen läuft der bisherige Vertrag der amtierenden Geschäftsführer mit Jahresende ab – Karl Pachner (58), seit Studienzeiten mit ORF-Chef Alexander Wrabetz vertraut, und Beate Cox-Riesenfelder (49), insbesondere Co-Geschäftsführerin der ORF-Vermarktungstochter Enterprise für den Rechtehandel. Ihre Verträge als Geschäftsführer der ORF Online GmbH dürften noch nicht verlängert sein. Für eine zeitgerechte Neuausschreibung bliebe aber nur noch wenig Zeit.

Gründungsgeschäftsführer der ORF Online und Teletext GmbH war ORF-Stratege Franz Manola (65), der schon ORF.at gegründet und zum Erfolg geführt hat. ORF-Stratege Manola entwickelt für Österreichs größtes Medienhaus nun federführend den ORF Player, als Social-Streaming-Plattform etwa mit Foren für den Austausch der Programmmacher mit ihrem Publikum. Ende 2019, Anfang 2020 sollen erste, auch mit dem geltenden ORF-Gesetz vereinbare Ausläufer dieses Players on air gehen, hat ORF-Chef Wrabetz mehrfach angekündigt.

ORF.at, Ö3 im ÖVP-Fokus

Es spricht einiges für eine Vertrauensperson der ÖVP im Management der ORF On. ORF.at ist neben Ö3 ein ORF-Medium, das ÖVP-Chef Sebastian Kurz wesentlich ist.

Bei Ö3 zeigte das etwa im März 2019 eine öffentliche Beschwerde von Kurz als Bundeskanzler nach dem Ministerrat über eine Formulierung in den Nachrichten des ORF-Popradios zur Parteienfinanzierung.

Bei ORF.at wiederum wurden ernste Bemühungen kolportiert, den ÖVP-Vertrauensmann Gerhard Jelinek, langjähriger Magazinmacher und Doku-Chef des ORF, als Chefredakteur oder Co-Chefredakteur in der Onlineredaktion zu installieren. Jelinek wurde vor wenigen Wochen 65, im Frühjahr kündigte er für Ende Oktober seinen Pensionsantritt an. (fid, 10.11.2019)