Elegante Blüte

Armreif von Swarovski Foto: Hersteller

Dieser Armreif von Swarovski ist Teil der Kollektion "Graceful Bloom" und lässt schon jetzt im dunklen Herbst ein bisschen Frühling erahnen. Als Sinnbild für Fruchtbarkeit und Wachstum ranken sich die vergoldeten Blätter um das Handgelenk der Trägerin und bringen sie durch die kalte Jahreszeit. 199 Euro

www.swarovski.com





Indischer Traum

Ohrringe von Tamara Comolli Foto: Hersteller

Ihre Reisen nach Jaipur und Sri Lanka haben Tamara Comolli zur India-Kollektion inspiriert. Auch diese Ohrringe mit weißen Diamanten im Brillantschliff stammen aus dieser Kollektion. Mit etwas Fantasie lassen die 18-Karat- Roségold-Schmuckstücke von Bollywood träumen. 2990 Euro

shop.tamaracomolli.com





Polynesische Hommage

Armreif von Freywille Foto: Hersteller

Die Faszination Paul Gaugins für die Südsee findet in seiner Kunst Ausdruck. Freywille tut es ihm in einer Hommage-Kollektion gleich. Wie Gaugins Reisen teilt sie sich in drei Kapitel: Polynesien, Tahiti und Bora Bora. Dieser Armreif mit handbemalten Feueremail-Blumen und 24-Karat-Gold ist Teil des ersten. 720 Euro

shop.freywille.com





Glänzende Libellen

Ohrringe von Anna Inspiring Jewellery Foto: Hersteller

Die Wiener Werkstatt von Anna Inspiring Jewellery fertigt äußerst filigranen Schmuck an. Eine Ausnahme sind diese Ohrringe: Die Libellen sind mit weißen Diamanten besetzt und von 18-Karat-Roségold umfasst. Will man die Insekten an den Ohren tragen, muss man aber etwas tiefer in die Tasche greifen. 3400 Euro

www.annaij.com





Mystische Schlange

Ring von Thomas Sabo Foto: Hersteller

Die Schlange ist im Christentum Sinnbild des Teufels, in der Antike galt sie als heilig. Bei Thomas Sabo soll sie ein "tropisch-mystisches Statement" sein. Mit türkis-grünem Farbenspiel und Zirkoniasteinen fällt der Ring aus Sterling silber auf. Und welche Bedeutung er hat, entscheiden die Träger selbst. 298 Euro

www.thomassabo.com

(Martina Reinegger, RONDO exklusiv, 16.1.2020)