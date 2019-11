In dieser Galerie: 4 Bilder Bad-Ischl-Impression: Die Trinkhalle. Foto: APA/BARBARA GINDL Bad-Ischl-Impression: Trinkhalle und Tourismus. Foto: APA/BARBARA GINDL Bad-Ischl-Impression: Das Kaiserpaar wandelt noch durch die Stadt. Foto: APA/BARBARA GINDL Bad-Ischl-Impression: Die Esplanade. Foto: APA/BARBARA GINDL

Bad Ischl, "Dornbirn plus" oder St. Pölten? Welche dieser österreichischen Städte 2024 Europäische Kulturhauptstadt wird, wurde am Dienstag bekanntgegeben. Durchgesetzt hat sich Bad Ischl.

Im Jänner traf man sich für die Vorauswahl, überraschenderweise wurden damals alle Kandidaten eine Runde weitergeschickt. Die Entscheidung fielt nun, nachdem die Städte besucht und deren Vorschläge nach sechs Kriterien wie langfristige kulturelle Strategie, Qualität des künstlerischen Programms und europäische Dimension diskutiert worden waren, so Juryvorsitzende Cristina Farinha.

"Gemeinsames kulturelles Fundament"

Kulturminister Alexander Schallenberg verwies bei dem Pressetermin auf Graz 2003 und Linz 2009. Die europäische Jury habe die Bewerberstädte "auf Herz und Nieren" überprüft, und sie sei eine wertvolle Idee, um "das gemeinsame kulturelle Fundament auf diesem Kontinent erlebbar" zu machen: Das regionale Element in der europäischen Integration werde dadurch stark nach vorne gestellt. 2016 habe der langjährige Auswahlprozess begonnen, 17 Bewerberstädte habe es damals im Bundeskanzleramt gegeben. Eine unabhängige zwölfköpfige europäische Jury hat jetzt über den Sieger entschieden.

ORF

Martin Selmayr, gerade erst Leiter der Vertretung der EU-Kommission in Österreich geworden, betonte, die Kultur sei, "was Europa im Innersten zusammenhält". Kultur habe auch viel mit Investition zu tun. Bis zum 50-Fachen hätten sich Investitionen in Kulturhauptstädte bisher gelohnt. Tartu in Estland und Bodø in Norwegen werden ebenso Kulturhaupstädte 2024 sein, erinnerte Selmayr.

Bad Ischler Salz

Bad Ischl hatte sich mit dem Motto "Salz und Wasser" beworben. Mit Salzkammergut 2024 bewarb sich erstmals eine inneralpine Region um den Titel der Kulturhauptstadt. Die Bannerstadt ist Bad Ischl, heutiger Kurort und einstige Sommerresidenz von Kaiser Franz Joseph und Sisi. Zu Kaisers Zeiten kamen auch Künstler wie Franz Grillparzer, Johann Nestroy und Franz Lehár zur Sommerfische und hinterließen ihre Spuren. So huldigt das Lehár-Festival jedes Jahr der Operette, und bei einem Rundgang durch das 14.000-Einwohner-Städtchen stößt man allerorts auf Denkmäler der Ischler Blütezeit von 1849 bis 1914. Die Sisi- und Kaiserromantik lockt Jahr für Jahr die Gäste an.

Bürgermeister Hannes Heide (SPÖ) will dieses Stadtbild nun erweitern und lässt daher ein Kulturleitbild des 21. Jahrhunderts entwickeln. Daher war er einer der Ersten, die sich für eine Bewerbung der Stadt samt Region aussprachen. Auch wenn der Tourismus floriert, befindet sich die traditionell rote Arbeiterstadt im Bezirk Gmunden in einer nicht unproblematischen Region: Abwanderung sowie fehlende Arbeitsplätze und Bildungsangebote sind die zentralen Herausforderungen des Salzkammerguts. Das wird auch im Bewerbungskonzept für die Kulturhauptstadt thematisiert.

Weiteres prägendes Element von Bad Ischl und der Region ist das namengebende Salz und dessen Abbau in den Bergwerken. Heute liefert die Salinen AG, Österreichs einziger Salzhersteller mit Sitz im benachbarten Ebensee, pro Jahr rund 1,1 Millionen Tonnen Salz aus. Die Sole kommt aus dem Bergbau in Altaussee, Hallstatt und Bad Ischl. Bekanntestes Produkt ist das Bad Ischler Speisesalz.

Hinter dem Konzept der inneralpinen Region für die Kulturhauptstadt stehen rund 20 Gemeinden in Oberösterreich und der Steiermark.

Titel seit 1985 verliehen

Ziel der Initiative ist es laut EU-Kommission unter anderem, den "Reichtum und die Vielfalt der Kulturen Europas hervorzuheben", den Tourismus zu fördern und das Image der Städte international, aber auch bei den Bewohnern selbst zu verbessern. Außerdem soll das Gefühl der Europäer gestärkt werden, einem gemeinsamen Kulturkreis anzugehören.

In der Vergangenheit wurden die Kulturhauptstadt-Programme nicht nur für neue Kulturinitiativen, sondern auch für Stadterneuerungsprojekte genutzt. Für jede Kulturhauptstadt sind 1,5 Millionen Euro vorgesehen, die im Rahmen des Melina-Mercouri-Preises an die ausgewählten Städte vergeben werden können. Die damalige griechische Kulturministerin Mercouri war Initiatorin des 1985 ins Leben gerufenen Programms. Der Hauptteil des Budgets wird aber meist von den Gemeinden und Ländern getragen.

Erste Kulturhauptstadt war Athen. Die Reihenfolge wird nach Ländern festgelegt. Der Bewerbungsprozess beginnt in der Regel sechs Jahre vor dem betreffenden Jahr. Die endgültige Auswahl unter den jeweils nationalen Bewerberstädten erfolgt durch eine internationale Jury. Der Titel wurde bisher mehr als 60 europäischen Städten verliehen, da seit 2004 jeweils zwei Städte gemeinsam den Titel tragen. Ab 2021 wird in Dreijahresabständen zudem eine dritte Stadt aus einem Kandidatenland oder potenziellen Kandidatenland den Kulturhauptstadt-Titel tragen. (red, APA, 12.11.2019)