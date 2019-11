Wien – Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Austria hat für seine Premiummarke Alfa Romeo nach einigen Jahren wieder eine reine Imagekampagne konzipieren lassen. Entwickelt hat den Kurzfilm "Die Straße der Leidenschaft" die Kreativagentur Mama Said No. Als Testimonial für den Imagefilm fungiert das österreichische Model Werner Schreyer.

Der Film wird online durch klassische Bannerkampagnen und Social Media beworben und ist derzeit auf YouTube, der eigenen Website alfaromeo.at sowie offline österreichweit im Kino sehen. Die Musik wurde eigens für den Film durch den in Österreich lebenden britischen Komponisten Mark Peter Royce (Musitecture) geschrieben und produziert. Regie führte Julian Sharp.

Credits:

Auftraggeber: Alfa Romeo Österreich | Kreativagentur: Mama Said No | Produktion: Mama Said No | CD / Text: Istvan Simon | Regie: Julian Sharp | DoP: Marcel Schnellinger | Edit: Fanny Fritz | Musik: Mark Peter Royce (Musitecture) | Grading: Roman Keller (Malkasten). (red, 12.11.2019)