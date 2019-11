Und wieder ein neuer Cut für "Star Wars: A New Hope" Foto: Lucasfilms / Disney

Die Neigung von George Lucas mit immer neuen Versionen die originale Star-Wars-Trilogie zu verändern, hat dem Star-Wars-Erfinder über die Jahre viel Kritik eingebracht. Mittlerweile gibt es so viele unterschiedlich geschnittene und mit neuen Effekten versehene Varianten, dass nur mehr echte Fans den Durchblick haben. Nun kommt unerwartet eine weitere dazu, und diese lässt sich die Kontroversen neu aufflammen. Nimmt sich Lucas dabei doch eine der legendärsten Szenen der Star-Wars-Geschichte – und zwar zum wiederholten Male.

Spoiler-Warnung

Für Disney+ wurde auch eine neu aufgearbeitete Version des allerersten Star-Wars-Films "A New Hope" veröffentlicht. Doch wie aufmerksamen Nutzern des Streaming-Services aufgefallen ist, beschränkt sich die Überarbeitung nicht bloß auf 4K- und HDR-Support. Es wird auch die Frage "Wer schoss zuerst – Han oder Greedo?" neu beantwortet. Und die Antwort lautet: Beide.Der neue Cut lässt es nun so erscheinen als hätten Han Solo und Greedo in ihrer Auseinandersetzung in der Mos Eisley Kantine auf Tatooine gleichzeitig geschossen. Zudem wurde eine kurze Szene eingefügt, in der Greedo zunächst etwas zu Han Solo sagt.

Damit hat sich George Lucas nun für eine dritte Variante entschieden. Während in der Originalversion von 1977 Han Solo zuerst schoss, wurde mit der "Special Edition" des Jahres 1997 Greedo zu jenem, der den Abzug als erster betätigt. Dies führte damals zu einiger Aufregung unter Fans.

Autorisiert

Disney hat mittlerweile bestätigt, dass die Änderung persönlich von George Lucas vorgenommen wurde, und zwar noch bevor die Rechte von Star Wars an Disney gegangen sind. Somit bleibt Fans zumindest der Trost, dass dies wohl das letzte Mal war, dass Lucas diese zentrale Szene verändern kann. (red, 13.11.2019)