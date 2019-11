London

Veganismus ist nach wie vor eine der am schnellsten wachsenden Lifestyle-Bewegungen Großbritanniens, und das spiegelt sich in der explodierenden veganen Szene Londons wider. Food-Stände, Bäckereien, Cafés und Smoothie-Bars: Wenn man in der britischen Hauptstadt unterwegs ist, ist man nie mehr als eine U-Bahn-Station von veganen Angeboten entfernt. Zahlreiche vegane Essensstände auf dem Camden Market, Eisdielen mit pflanzlichen Optionen, vegane Cateringunternehmen sowie Bäckereien und der Soho Vegan Market, auf dem es pflanzliche Schmankerln gibt, machen London zu einem Favoriten, wenn es um vegan-vegetarische Urlaubsziele geht. Besonders gefeiert wird das Restaurant 222.

GreenBay

Der Einkauf veganer Lebensmittel ist in London ein Kinderspiel. In Westlondon gibt es viele weitere vegane Lebensmittelgeschäfte, darunter Organic Food und Green Bay. Paradise Unbakery und Tanya's Superfoods sind die Wahl für alle, die sich für Rohkost interessieren. Vegane Kleidung findet man zum Beispiel im Third Estate. The Rabbit Hole ist ein veganer Friseursalon ... und sogar die internationale Kette Pizza Hut bietet an ihren Standorten in London und in ganz Großbritannien veganen Käse an.

Berlin

Die vegane Szene in Berlin wächst und gedeiht. Damit behauptet sich die deutsche Hauptstadt als veganes Reiseziel. Von Pizzen im La Stella Nera über erstklassigen veganen Döner im Vöner in Friedrichshain und kreative Gourmetküche im Lucky Leek der Kopps bis hin zu gesünderen, rohen veganen Köstlichkeiten im Rawtastic findet man jede Art von veganem Gericht.

Vöner

Berlin ist in der veganen Community bekannt für seine "vegan avenue" genannte Schivelbeiner Straße. Hier bietet sich ein Abstecher in das vegane Schuhgeschäft Avesu oder das vegane Bekleidungsgeschäft Deargoods an. Wem der Sinn nach Süßem steht, der wird zum Beispiel bei Brammibals Donuts fündig. Selbst diverse vegane Tattoostudios gibt es.

New York City

New York City spielt in Bezug auf pflanzliche Ernährung eine Vorreiterrolle. Das vegan-vegetarische Angebot ist so vielfältig wie die Bewohnerinnen und Bewohner. Egal ob man lieber in ein Café, Bistro, Diner, Gourmet-Restaurant oder eine Bäckerei geht – die Stadt ist voll mit veganen Angeboten: Mehr als 60 vegane und über 70 vegetarische Restaurants locken nach New York City. Empfehlenswert ist zum Beispiel die Restaurantkette By Chloe. Sie wurde von der Starköchin und Kochbuchautorin Chloe Coscarelli gegründet. By Chloe serviert gesunde pflanzliche Varianten von Sandwiches und Nudelgerichten sowie eine Vielzahl an Salaten. Selbst typisch amerikanische Speisen wie Burger stehen auf der Speisekarte – natürlich rein pflanzlich. Vegane Schuhe wiederum gibt's bei Moo Shoes.

Portland (Oregon)

Portland ist eine sehr angesagte und umweltfreundliche Stadt. In einem Umkreis von acht Kilometern findet man rund 40 Restaurants mit vollständig veganer Küche, 27 Restaurants mit vegetarischer Küche und 154 Restaurants mit Veggie freundlicher Küche. In den nächsten Monaten sollen mehrere weitere vegane Restaurants eröffnet werden.

Vtopia Restaurant & Cheese Shop

Dementsprechend hat man in der Stadt eine große Auswahl an veganen Lebensmitteln, darunter 20 vegane Käsesorten, die im Vtopia Cheese Shop & Deli hergestellt werden. Im selben Gebäude befindet sich das neue und sehr beliebte Ichiza Kitchen and Teahouse, ein Teehaus, das auf Shojin-Ryori-Gerichte spezialisiert ist. Das Aviv serviert israelische Küche. Wenn man Lust auf Gourmetpizza hat, sollte man Virtuous Pie ausprobieren. Canteen wiederum ist eine ausgezeichnete Wahl für gesündere Smoothies, Bowls und frische Salate. Neben vielen veganen Restaurants ist Portland bekannt für eine Reihe von veganen Imbisswagen wie Sushi Love, der veganes Sushi serviert.

Natürlich findet man auch vegane Schuh- und Bekleidungsgeschäfte, vegane Schokolade und ein ganzes veganes Einkaufszentrum inklusive veganem Tattooshop.

Tel Aviv

Aufgrund der großen Anzahl und Dichte der vegan lebenden Einwohner und Restaurants und der veganen Mentalität der Stadt behauptet Tel Aviv seinen Ruf als eine der veganen Hauptstädte der Welt. Das geht sogar so weit, dass die israelische Armee ihre veganen Soldaten mit entsprechenden Mahlzeiten sowie lederfreien Stiefeln und Helmen versorgt.

Natürlich gibt es hier die besten Falafeln, aber diese kreative Landesküche hat durch die Einflüsse verschiedener Kulturen noch viel mehr köstliche Gerichte auf Lager wie Mezze (eine Vielzahl von landestypischen Vorspeisen), Taboulé (Bulgursalat) oder Veggie-Kebab. Ein Besuch in Tel Avivs erstem veganen Café, Anastasia, sollte auf der Bucket-List ganz oben stehen. Four One Six, eine komplett vegane, moderne Bar und ein Restaurant im New Yorker Stil, stellt ihr eigenes veganes "Steak" her.

Four One Six

Die Zakaim Vegan Boutique gilt als eines der besten veganen Restaurants in der Stadt und bietet eine Speisekarte mit gehobener Küche aus dem Persischen und dem Nahen Osten. Wenn man veganes Sushi sucht, sollte man The Green Roll ansteuern, und wenn man Lust auf Gourmet-Rohkost hat, dann Neroli Organic Juice Bar and Rawfood Diner. Hatool HaYarok hat laut Happy Cow einige der besten veganen Pizzen der Stadt, gekrönt mit hausgemachtem Cashewkäse.

Los Angeles

Los Angeles ist ein veganes Mekka mit 42 vollständig veganen und 142 weiteren vegetarischen Restaurants. Man sollte also keine Probleme haben, in dieser großen Stadt köstliche gesunde (oder weniger gesunde) vegane Speisen zu finden. Es gibt 18 vegane thailändische Restaurants (etwa Arraya's Place oder Satdha), drei vegane äthiopische Restaurants (z. B. Rahel Ethiopian Vegan Cuisine), ein veganes Käserestaurant (Vromage), ein gehobenes veganes japanisches Gourmet-Restaurant mit zwei Standorten (Shojin) und das weltweit erste und einzige kubanische vegane Restaurant (Equelecua Cuban Café). Vegane Käsepizza kann in immer mehr Restaurants der Stadt bestellt werden.

L.A. ist auch die Heimat des veganen Musikers Moby. Sein Little Pine Vegan Bistro serviert gehobene italienische/mediterrane Fusion-Gerichte. Auch das erfolgreiche mediterrane Fusion-Restaurant Crossroads von Starkoch Tal Ronen soll nicht unerwähnt bleiben. Einige hervorragende vegane Bäckereien wie die Donut Farm, Erin McKenna's Bakery und Pomegranate findet man hier ebenfalls.

Warschau

Die Dichte an veganen Restaurants in Warschau macht es einfach, von Restaurant zu Restaurant zu spazieren. Das berühmteste vegane Burgerlokal in Warschau, Krowarzywa, hat seinen vierten Standort eröffnet und wurde bereits zweimal zum besten Burgerrestaurant in Warschau gewählt.

Krowarzywa

Die Stadt hat zwei gute vegane Sushi-Restaurants, Edamame und Youmiko Vegan Sushi, ein ausgezeichnetes veganes italienisches Restaurant, Leonardo Verde, ein veganes Ramen-Restaurant von Weltklasse, Vegan Ramen Shop, und eine Reihe anderer klassischer Restaurants, darunter Vege Miasto, Lokal Vegan Bistro und Vege Bistro, die alle vegane Versionen traditioneller polnischer Gerichte wie Pierogi (Knödel), Golabki (Kohlrouladen) und Schabowy (Schnitzel) anbieten.

Toronto

Toronto ist in der veganen Szene seit langem für eine der größten vegetarischen Veranstaltungen in Nordamerika bekannt, das Toronto Veg Food Fest, und die Zahl der veganen Angebote in dieser Stadt ist in den letzten Jahren explodiert.

Eine weitere Filiale der vor Ort bekannten veganen Pizzeria Apocalypse Now wurde Anfang des Jahres eröffnet und serviert weiterhin vegane Pizza-by-the-slice-Gerichte. Der berühmte kanadische Chefkoch Doug McNish eröffnete Ende 2017 sein Mythology Diner mit veganisierten Versionen klassischer Diner-Gerichte wie dem Reuben-Sandwich und dem Salisbury-Steak. Doomies aus Los Angeles eröffnete eine Filiale in Toronto, und dieser neue Standort des veganen amerikanischen Fastfood-Restaurants ist auch für vegane Versionen amerikanischer Klassiker nördlich der Grenze zu einer tragenden Säule geworden. Für köstliche Salate, Suppen und Smoothies bekannt ist die SÜÜP Health Bar.

Für ein gehobenes veganes Erlebnis ist Planta das richtige Restaurant, man kann aber auch den ungezwungenen Ableger namens Planta Burger ausprobieren, der vegane Burger, Krabbenkuchen und Milchshakes anbietet. Wenn man sich für Ethnoküche interessiert, bietet Vegetarian Haven asiatische Fusionsküche.

Prag

Aufgrund der Vielzahl und Dichte an veganen Restaurants in dieser kleinen Stadt ist Prag eine hervorragende Wahl für vegane Reisen. Vor ein paar Jahren bestand die große Mehrheit der veganen Restaurants in Prag aus den acht Loving Huts – Na Porici, die man in der ganzen Stadt finden kann, aber in den letzten Jahren ist die vegane Szene in Prag rasant gewachsen. Zu den Highlights gehört das Bistro Střecha (auf Deutsch "Dach"), das preiswerte vegane, hauptsächlich tschechische Küche anbietet und einer Arbeitergenossenschaft gehört, in der alle, die dort arbeiten, Mitglieder werden können. Diese sozial bewusste Genossenschaft bietet benachteiligten Menschen, die Schwierigkeiten haben, eine Arbeit zu finden, wie etwa ehemaligen Gefangenen und Obdachlosen, Arbeitsplätze.

Chlebíček

Chlebíček ist ein Geschäft mit einem kleinen Bistro, in dem man die für Tschechien typischen belegten Brötchen ("chlebíčky") kaufen und essen kann. Das Forrest Bistro ist ein neues Bistro/Café/Restaurant, das zusätzlich zum regulären Menü ein tägliches Mittagsmenü anbietet. Das Restaurant bietet auch einen der besten Kaffees der Stadt. Waipawa Letná bietet vegane Burger und klassische tschechische Gerichte wie gebratenen Käse oder "svíčková"-Soße mit Knödeln an. Ein weiterer großartiger veganer Burgerladen ist Pastva.

Moment ist eines der frühen veganen Restaurants in Prag und bekannt für seinen Brunch mit Rührei, Bagels, Döner und Quesadillas. Amitabha ist ein preisgünstiges Selbstbedienungs-Thaibuffet. Wenn man vegane Buffets liebt, bietet sich der Besuch eines der drei Veganland-Restaurants an.

Paris

Die Pariser Küche ist zwar besser bekannt für Milchprodukte und Fleisch- bzw. Fischgerichte, aber die Stadt hat sich in den letzten Jahren zu einem der weltbesten Reiseziele für Veganer entwickelt.

Gentle Gourmet

So stehen eine Vielzahl von feinen veganen Restaurants zur Auswahl. Gentle Gourmet ist ein veganes Restaurant mit raffinierter Küche, sowohl klassisch als auch modern. An seinen zwei Standorten serviert Hank Vegan Burger das, was viele für den besten veganen Burger mit Pommes in Paris halten. Das Schwesterrestaurant Hank Vegan Pizza serviert eine Auswahl an veganen Pizzen. Ein weiterer bestbewerteter veganer Fast-Food-Spot ist Super Vegan, der für seinen veganen Kebab mit Knoblauchsauce bekannt ist. Das Season Square bietet Suppen, Burger, Pasta, Reisgerichte und Desserts. Wenn man sich nach einem veganen Hot Dog sehnt, sind Hot Vog oder Le Tricycle genau das Richtige.

Cloud Cakes ist ein veganes Café und eine Bäckerei, die vegane Croissants, leichte Mahlzeiten und exzellenten Kaffee anbietet. Gebäck und andere Desserts bekommt man bei Laélo und in der VG Pâtisserie. Carmen Ragosta, ein Concept-Store, der ein Restaurant und eine Modeboutique vereint, serviert vegane italienische Küche mit französischem Touch und das vielleicht beste Tiramisu der Welt. (red, 18.11.2019)