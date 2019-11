In dieser Galerie: 1 Bild und ein weiterer Inhalt Rund um den parlamentarischen U-Ausschuss zur BVT-Affäre planten Ermittler des Innenministeriums, Smartphones einer Abgeordneten und einer Journalistin zu beschlagnahmen Foto: APA/Punz

Ermittler des Bundesamts für Korruptionsbekämpfung (BAK) waren im Mai eifrig auf der Suche nach einem angeblichen "Maulwurf" im Verfassungsschutz (BVT), der Informationen an Medien und Politiker weitergab. Deshalb machten sie einen ungewöhnlichen Vorschlag, der nun in Justizkreisen, aber auch in der Führungsebene des Innenministeriums für Entsetzen sorgt: Das BAK schlug der Staatsanwaltschaft Wien vor, doch die Smartphones der Neos-Abgeordneten Stephanie Krisper und der "Presse"-Journalistin Anna Thalhammer zu beschlagnahmen. Durch die Durchsuchung ihrer Geräte könnten die Ermittler dann deren Kontakte im Verfassungsschutz identifizieren.

Thalhammer: "Halte das für Skandal"

Die Staatsanwaltschaft Wien schlug diese Anregung, die am 10. Mai – also in der Ära von Herbert Kickl (FPÖ) – gestellt wurde, aus – und zwar Anfang Juli, als bereits die Übergangsregierung aktiv war. "Ich habe das gerüchteweise gehört und habe auch beim Bundesamt für Korruptionsbekämpfung nachgefragt", sagt Thalhammer zum STANDARD. Ihr gegenüber soll in Abrede gestellt worden sein, dass es Versuche gegeben habe, Handys zu beschlagnahmen. Auch eine Aktenzahl wurde Thalhammer nicht mitgeteilt. Sie hält die Vorgehensweise für einen Skandal. "Ebenso, dass ich angelogen wurde", sagt die Journalistin.

Im Innenministerium konnte man am Mittwoch nur die "angeregte" Beschlagnahmung von Krispers Smartphone bestätigen. Mittlerweile liegen dem STANDARD aber Dokumente vor, die klar zeigen, dass auch Thalhammer betroffen war. Über die Vorgänge zeigte sich in einer Reaktion auch der damalige Innenminister Kickl "entsetzt". Er gibt an, dass sein Kabinett davon nichts gewusst habe – und dass das BAK zu Staatssekretärin Karoline Edstadler (ÖVP) ressortiert habe. In sozialen Medien äußerten Politiker aller Parteien Unmut über die angeregte Beschlagnahme eines Abgeordneten-Smartphones.

Die ÖVP wies die Vorwürfe zurück – auch Edtstadler sei nicht informiert gewesen. ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer sprach in einer Aussendung davon, dass die FPÖ "Täter-Opfer-Umkehr" betrieb und "verlogen" agiere. (Fabian Schmid, 14.11.2019)