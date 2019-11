Foto: Disney+

Ein Disney+-Account ist zurzeit offenbar ein beliebtes Gut. Tausende Zugangsdaten werden bereits in Foren gehandelt. Zwischen drei und elf Euro werden von den Kriminellen für die gehackten Konten verlangt. In den sozialen Netzwerken beschweren sich User darüber, dass ihre Accounts geknackt wurden und die Eindringlinge das Passwort änderten, sodass nicht mehr auf Konto zugegriffen werden kann.

Hack höchst unwahrscheinlich

Woher die Hacker die Zugangsdaten haben, ist aktuell unklar. Möglicherweise stammen diese aus Datenlecks von anderen Services oder wurden durch Schadsoftware beziehungsweise Phishing abgegriffen. Ein Hack von Disney+ selbst, ist höchst unwahrscheinlich, wie ZDNET feststellt. Der Konzern selbst, wollte die Problematik nicht weiter kommentieren.

Disney+ vorerst nur in drei Ländern

Disney+ ist vorerst nur in den USA, Kanada und den Niederlanden verfügbar. In dem europäischen Land wurde der Streamingdienst auch vorab getestet. Mittlerweile soll Disney+ mehr als zehn Millionen Kunden aufweisen. Das Service tritt auch zu einem Kampfpreis an: So werden nur 6,99 Dollar pro Monat verlangt. Bei Netflix zahlt man einen Euro mehr. Im ersten Halbjahr 2020 soll der Dienst in weiteren Ländern in Westeuropa ausgerollt werden – ob Österreich darunter ist, ist noch unklar. (red, 17.11.2019)