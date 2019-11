Die neue Spendenkampagne der Volkshilfe. Foto: Volkshilfe/Traktor

Wien – Die Volkshilfe macht Kinderarmut zum Thema. Mit der Kampagne "Jedes 5. Kind ist arm" werden Spenden für armutsgefährdete Kinder in Österreich gesammelt. 372.000 Kinder und Jugendliche seien aktuell in Österreich armutsgefährdet. Das ist jedes fünfte Kind in Österreich, so die Volkshilfe.

Die Kampagne wird im November und Dezember in ganz Österreich laufen: mit TV-und Kino-Spots, auf Plakaten, mit Inseraten, Freecards und online. Das Sujet hat die Agentur Traktor entwickelt. (red, 18.11.2019)