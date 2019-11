Die Färöer-Inseln widmen ein Wochenende im Jahr 2020 der Instandhaltung. Wer will, kann mithelfen. Foto: imago stock&people

Das Verwalten einer beliebten Touristendestination hat etwas von einer Party – jeder möchte mitfeiern, aber keiner will danach aufräumen. Die Färöer-Inseln scheinen jedoch eine Möglichkeit gefunden zu haben, um beides unter einen Hut zu bringen. Dazu passt der Hinweis auf der offiziellen Tourismuswebsite: "Wegen Wartungsarbeiten geschlossen, für Freiwilligenarbeit offen."

Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt in diesem Jahr hat das Land nämlich beschlossen, seine wichtigsten touristischen Sehenswürdigkeiten und Attraktionen am Wochenende vom 16. bis 17. April 2020 zu schließen. Die Hotels sind zwar geöffnet, und auch die Flüge werden fortgesetzt – aber an diesem Wochenende werden die Menschen auf dem gesamten Inselarchipel bei Naturschutzprojekten mitarbeiten arbeiten und, wie es die Tourismusbehörde ausdrückt, "einen Hauch von TLC – also Tender Loving Care – in die färöische Landschaft bringen".

Jährliches Programm

Touristen, die an diesem Wochenende die Färöer besuchen möchten, können sich anmelden, um beim Housekeeping zu helfen. Die Inseln suchen nach 100 Freiwilligen, die vor Ort sind, um bei den Pflegemaßnahmen mitzuhelfen. Weil es tausende Bewerbungen für das Programm 2019 gab, sollten sich angehende Kurzeit-Inselbewohner schnell bewerben. "Für uns dreht sich beim Tourismus nicht alles um Zahlen", sagte Guðrið Højgaard, Direktor bei Visit Faroe Islands, zu Beginn dieses Jahres CNN Travel. "Wir begrüßen jedes Jahr Besucher auf den Inseln, aber wir tragen auch Verantwortung für unsere Gemeinschaft und für unsere schöne Umwelt. Unser Ziel ist, die Inseln zu schützen und für ein nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Wachstum zu sorgen."

Visit Faroe Islands

Unter den ersten freiwilligen Touristen befanden sich Reisende aus Mexiko, Israel, Australien, China und den Vereinigten Staaten. Højgaard bestätigte, dass die Färöer aufgrund der überraschenden Popularität des Freiwilligenwochenendes 2019 die Veranstaltung in Zukunft jährlich ausrichten werden. Die Hauptstadt der Färöer, Tórshavn, hat nach Angaben der Vereinten Nationen etwa 13.000 Einwohner. Nach Angaben der Tourismusbehörde der Färöer haben die Besuche im Land in den letzten Jahren um zehn Prozent zugenommen. (red, 19.11.2019)