Stylishes und Must-haves für diese Woche – zusammengefasst in einer Ansichtssache

Wau!

Foto: Hersteller

Der Fotograf Daniel Gebhart de Koekkoek hat Afghanen in Hotelpools (wie Willy im Vagabond Motel) abgelichtet und einen Kalender für 2020 daraus gemacht. Gibt es zum Beispiel in Wien im Hotel am Brillantengrund oder auf der Website des Fotografen. 20 Euro

www.gebhart.dk/afghans





Frischer Schwung

Foto: Hersteller

Das "Reversive Pro Youth Serum" von Babor enthält Powerpetide, die die Mikrozirkulation in der Haut anregen sollen. 119 Euro

www.babor.com





Klare Linie

Foto: Hersteller

Das Tamtam um "100 Jahre Bauhaus" neigt sich dem Ende zu. Als Draufgabe gibt es noch die vom Bauhauskünstler Theodor Bogler entwickelte Leuchte. 128 Euro

www.hedwig-bollhagen.at





Feste Schnürung

Foto: Hersteller

Seit mehr als hundert Jahren stellt das französische Schuhunternehmen Paraboot bereits das Modell "Michael" her. 365 Euro

www.paraboot.com





Langer Träger

Foto: Hersteller

Der Weekender "Muriel" des deutschen Labels Lala Berlin kann nun auch mit individuellen Initialen versehen werden. 189 Euro

www.lalaberlin.com

(RONDO, 28.11.2019)