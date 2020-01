Kontra

von Nadja Kupsa

Die Zugfahrten von Wien nach Eisenstadt lassen sich mit unserem Zweijährigen recht gut bewerkstelligen. Bis wir bei Oma ankommen, suchen wir Tiere im Wimmelbuch, kleben Peppa-Wutz-Sticker in den Papierblock und schauen uns am Handy Familienfotos an. Alles gemütlich so weit … bis der erste Mitreisende seine Jause auspackt.

Mein Sohn reagiert auf das Rascheln von Ströck-Papiersackerln wie ein Chihuahua auf die Türklingel. "Das, das, das, das", schreit er los und zeigt dabei mit seinem Minifinger aufgeregt auf das Salami-Käse-Weckerl des Sitznachbars. Mein Mann und ich raunzen. Wir wissen, was nun kommt: Das Kind wird willensstark versuchen, ein Stück zu erschnorren.

Selbst wenn wir ihm Soletti, Fruchtzwerg oder Quetschi anbieten. Meistens bedrängt er die jausnende Person so penetrant, dass diese gar nicht mehr anders kann, als zu teilen. Sehr unangenehm. Lieber wäre mir, wenn im Zug keiner jausnet und wir in Ruhe die Katze im Buch suchen. (RONDO, 31.1.2020)