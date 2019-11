VR-Umsetzung "Alyx" erscheint im März 2020 – Valve soll auch an weiteren "Half-Life"-Spielen arbeiten

Valve hat einen ersten Trailer zu Half-Life: Alyx veröffentlicht. Das Spiel erscheint im März 2020. Half-Life: Alyx ist nur für VR entwickelt, soll aber laut Valve trotzdem ein typisches Half-Life sein. Zeitlich ist das Game zwischen dem ersten und zweiten Teil angesiedelt. Man nimmt die Rolle von Alyx Vance ein und muss gemeinsam mit ihrem Vater die Menschheit vor dem Untergang retten.

Für sämtliche VR-Plattformen

Half-Life: Alyx lässt sich mit sämtlichen VR-Brillen nutzen. Mit Index bietet Valve ja seit 2019 eine eigene Plattform. In ersten Tests konnte die VR-Brille vielerorts überzeugen – manche Rezensenten behaupteten sogar, dass es die bisher beste Umsetzung ist. Das gesamte Set mit Headset, Controllern und Base Station kostet 1079 Euro. Mit dabei ist nun auch Half-Life: Alyx.

"Firewatch"-Entwickler für Storytelling verantwortlich

Gegenüber IGN wurde übrigens bestätigt, dass einige Entwickler von Campo Santo an dem Spiel beteiligt waren. Die US-Spieleschmiede schaffte mit Firewatch einen Überraschungshit. Aktuell ist das Studio mit The Valley of Gods beschäftigt. Valve hat einige Entwickler der Firma abgeworben, die nun einen großen Einfluss auf das Storytelling hatten.

Wieso keine "echte" Fortsetzung?

Half-Life: Alyx soll zwischen 13 und 15 Stunden lang sein. Wieso es kein "echtes" Half-Life 3, sondern nun eine VR-Fortsetzung der legendären Serie gibt, erklärt Entwickler Robin Walker mit den Worten, dass es rund um HL3 "furchterregende Erwartungen" gibt. VR soll den Entwicklern aber eine Möglichkeit gegeben haben, diese zu erfüllen.

Veteranen zurückgekehrt

Einige Veteranen sind zudem zu dem Projekt zurückgekommen. Portal-2-Storyteller Erik Wolpaw und Jay Pinkerton kehrten beide zu Valve zurück, um an Half-Life: Alyx zu arbeiten. Entwickler für das Projekt zu finden, soll laut einem beteiligten Level-Designer "überraschend einfach" gewesen sein. Das letzte Half-Life erschien ja am 16. November 2004, seither warten Fans auf eine Fortsetzung.

Weitere "Half-Life"-Projekte sollen in Arbeit sein

Dass Valve nun eine VR-Ausgabe bringt, hat nicht wirklich für Furore gesorgt. Allerdings hat der Konzern im Gespräch mit The Verge betont, dass es auch weitere Half-Life-Umsetzungen geben soll. Möglicherweise wird bei Valve also bereits an Half Life 3 gearbeitet. Vorerst werden nur VR-Nutzer bedient. (red, 22.11.2019)