Bei Willhaben hat es einen Hackerangriff gegeben. Foto: sum

Betrüger haben es derzeit auf Willhaben-User abgesehen: Der Online-Marktplatz ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Dabei wurden die Telefonnummern von Usern entwendet, heißt es von der Firma, die dazu noch keine öffentlichen Mitteilungen verlautbart hat.

"Hohe kriminelle Energie"

Foto: screenshot

Jedoch gibt das Unternehmen Nutzern, die betroffen sind, Auskunft auf Anfrage – so auch einem Hinweisgeber, der dem STANDARD Screenshots versendet hat. Dem Unternehmen zufolge wurden "in den vergangenen Tagen mittels großem technischen Know-how und hoher krimineller Energie" verborgene Telefonnummern ausgelesen.

Auch hat Willhaben kürzlich vor Phishing-SMS gewarnt, die an nichtsahnende Nutzer der Plattform versandt werden. Darin steht der Name des jeweiligen Users, dass eine "Vorauszahlung bezahlt" worden sei, sowie ein angefügter Link zu einer gefälschten Webseite, deren Link so aussieht wie jener des Online-Marktplatzes ("www-willhaben-org").

Achtung

Nutzern wird empfohlen, sie zu ignorieren. Für User, die Opfer des Betrugs geworden sind, empfiehlt es sich, sämtliche installierten Apps zu entfernen, das Smartphone zurückzusetzen, Passwörter zu ändern sowie gegebenenfalls das Bankkonto zu sperren.

Der STANDARD hat bereits angefragt, inwiefern diese Vorfälle in Verbindung mit dem Hack stehen. Bei ihrer Warnung gab die Firma nicht an, auf welche Weise Betrüger an die Nummern der User gekommen sind. (muz, 22.11.2019)