Leitet ab 1. Jänner 2020 das ORF-TV-Magazin "Am Schauplatz": Klaus Dutzler. Foto: ORF/Hans Leitner

Wien – Die neue Leitung des ORF-Magazins "Am Schauplatz" steht fest: Klaus Dutzler fungiert ab 1. Jänner 2020 als neuer Sendungsverantwortlicher des Reportageformats. Er folgt in dieser Funktion auf Heidi Lackner, die den ORF nach 20 Jahren verlässt und nach neun Jahren als "Am Schauplatz"-Leiterin freischaffende Künstlerin wird.

Dutzler habe "oft genug bewiesen, dass er weiß, wie man gute 'Am Schauplatz'-Reportagen macht, welche Themen das Land bewegen", so Waltraud Langer, ORF-TV-Hauptabteilungsleiterin für Magazine, am Montag in einer Aussendung.

Der gebürtige Oberösterreicher Dutzler, Jahrgang 1967, arbeitete zwischen 1994 und 2003 als Innenpolitik-Redakteur bei den Nachrichtenmagazinen "Profil" und "Format". Danach wechselte er in den ORF, zunächst in die Redaktion des Innenpolitikmagazins "Report". Seit 2013 gestaltet er Reportagen für "Am Schauplatz". Von 2017 bis 2018 bzw. von Jänner bis Juli 2019 fungierte er als stellvertretender Sendungsverantwortlicher des Reportageformats. (red, 25.11.2019)