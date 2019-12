So mancher Vielflieger lässt seinen Frust am Bodenpersonal aus. Foto: Getty Images/Image Source

Der Gate-Blockierer

Der Flug geht zwar erst in einer Stunde, aber dieser Typ mit übergroßem Handgepäck hat sich schon einmal so nahe am Gate postiert, wie nur irgendwie möglich. Es spielt gar keine Rolle, dass er erst in der fünften Boardinggruppe ist – er wird sich weigern, sich zu bewegen, und allen anderen den Weg versperren, wenn das Boarding beginnt.

Der Steckdosenbesetzer

Es gibt genau eine Steckdose für hundert Leute, aber dieser Typ wird sie nicht eher freigeben, bis Handy, Earpods, Laptop, Tablet, Game Boy ... aufgeladen sind. Kauf dir eine Powerbank, Mann!

Das unbeaufsichtigte Kind

Wurde dieses Kind zurückgelassen, um allein auf dem Flughafen zu leben? Wer weiß? Denn die Eltern sind nirgendwo zu sehen. Man kann sie also nicht fragen. Dieses Kind läuft also wie aufgezogen herum, stößt gegen alles und sieht den Einstiegsbereich als persönlichen Hindernisparcours. Normalerweise hat es niemanden in der Nähe, der für Disziplin sorgt. Die naheliegende Vermutung? Die Eltern sind in den nahegelegenen Starbucks gegangen, um Ruhe zu finden.

Der Handybrüller

Man fragt sich: Wie sieht wohl die gesamte Lebensgeschichte dieser Person aus? Keine Sorge, man wird es früh genug herausfinden, da der Typ ein schier endloses Telefonat mit maximaler Lautstärke führt – ohne Rücksicht auf das gefesselt lauschende Publikum rings um ihn herum. Egal ob es sich um eine Ehekrise, medizinische Testergebnisse oder ein vertrauliches Arbeitsthema handelt, man kann sicher sein, dass man jedes Detail des einseitigen Gesprächs hören kann. Ein Tipp: Wenn er zu irgendeinem Zeitpunkt während des Monologs seine Telefonnummer preisgibt, schreiben Sie sie auf und senden Sie ihm eine Textnachricht, dass er endlich die Klappe halten soll.

Der laute Spieler

Wir freuen uns sehr, dass er gerade das süchtigmachendste Spiel aller Zeiten heruntergeladen hat und es offensichtlich richtig gern spielt. Aber bitte: Kann er es nicht ohne Ton spielen oder zumindest mit Kopfhörern? Niemand sonst hat so viel Spaß an den Pieptönen dieses Games wie er. Die schlimmsten Straftäter sind Eltern, die ihre Telefone aushändigen, um die Kinder ruhigzustellen ..., aber den Zweck ad absurdum führen, indem sie den Ton nicht ausschalten.

Der Betrunkene

Sieht so aus – und riecht auch so –, als ob da jemand an der Airport-Bar das eine oder andere Bier zu viel hatte. Oder wurde da bereits zu heftig an der Whiskeyflasche aus dem Dutyfreeshop genuckelt? Jedenfalls braucht man sich nicht allzu große Sorgen zu machen, dass der Typ im Flugzeug neben einem sitzt, die Airport-Security wird ihn noch vor dem Einstieg aus dem Verkehr ziehen.

Der Aufgebrachte

"Wissen Sie denn nicht, wer ich bin? Ich bin ein Doppeltes-Platinum-Elite-Status-Klubmitglied!" Es spielt keine Rolle, gegen wen sich seine Wut richtet – er wird voller Selbstüberhöhung und leerer Drohungen sein. Man hat Mitleid mit dem Bodenpersonal, das ihm mitteilen muss, dass das Flugzeug nicht stundenlang auf ihn wartet, nur weil er auftaucht, wenn es ihm gerade passt.

Der Sitzbesetzer

Da kann der Wartebereich vor dem Gate noch so voll sein: Der Sitzbesetzer hat ja seinen eigenen Sitzplatz, ebenso wie sein Handgepäck, sein Reisekissen, sein Fresspaket. Der Typ denkt auch gar nicht daran, das zu ändern.

Die Ungeduldige

Man kann ihr genervtes Seufzen schon von weitem hören, vorzugsweise bei der Sicherheitskontrolle: Wie kann man nur so lange brauchen, um seine Schuhe auszuziehen?! Wissen die denn nicht, dass ich mein Flugzeug erreichen muss?

Der Verschnupfte

Man versteht ja, dass der Typ seinen Flug nicht canceln kann, nur weil er verkühlt ist. Aber das heißt nicht, dass er hier ungeniert herumrotzen und niesen und husten muss, ohne sich die Hand vorzuhalten, um danach mit seinen verkeimten Fingern alles zu betatschen. Man wird mit Zorn an ihn zurückdenken, wenn man im Laufe des Urlaubs selbst krank wird. (max, 10.12.2019)