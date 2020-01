Wandelbar

Four-Two-Plus von Brühl Foto: Hersteller

Das Sofa Four-Two-Plus holt mehr aus einem kleinen Raum heraus, denn Longchair und Drehsofa haben das Zeug zu einer komfortablen Ecklösung. Durch die zweigeteilte Rückenlehne, die sich verstellen lässt, finden drei Personen Platz. Dreht man es um 90 Grad neben den Longchair, entsteht ein feines Doppelbett. Ab 5.150 Euro

www.bruehl.com





Prachtbursche

Adda von Flexform Foto: Hersteller

Adda ist ein klares Möbelstück. Seine gepolsterten Elemente werden von dicken Reliefnähten eingefasst und durch eine Quernaht verziert. Eine Basis aus Metallrohr ist mit Leder oder Stoff bezogen und geht in die schlanken Metallfüße über. Die Armlehnen und Rückenkissen kippen über die Struktur, was ihnen einen lässigen Touch verleiht. Ab 8.446 Euro

www.flexform.it





Rundling

Miles von Wittmann Foto: Hersteller

Designer Sebastian Herkner findet, dass das Sofa heute zu einem sehr privaten Möbelstück geworden ist und vor allem seinen Besitzern zum Erholen, Auftanken und gemütlichen Zusammensein dient. Aus diesem Ansatz heraus entwickelte er das Sofa Miles, das aufgrund seiner weichen und rundlichen Formensprache sofort einladend wirkt. Seine formstabile Armteilschale scheint die Sitze zu umarmen und vermittelt ein angenehmes Gefühl von Geborgenheit. Dabei erfüllt es – typisch Wittmann – höchste Ansprüche an Ästhetik, Komfort und Verarbeitung. Eine farblich kontrastierende Naht schmückt die Vorderseite. Besonders schön kommt Miles in einer eisblauen Variante mit rotem Detail zur Geltung. Das Sofa gibt es in zwei Größen. Ab 4.459 Euro

www.wittmann.at





Durchsichtig

Ile-Sofa von Minotti Foto: Minotti Hirstorica Archive / Gigi Radice design

Das elegante Design des Ile-Sofas stammt aus den 1960er–Jahren, kennzeichnend sind die nach außen geneigten Beine im Retro-Stil. Ein besonderer Blickfang ist die ausgehöhlte Form der Rückenlehne. Neben einem schlichten beigen Bezug gibt es Varianten mit Mohair-Samt in lebendigen Farben wie Ozeanblau mit changierenden Reflexen. Ab 5.970 Euro

www.minotti.com





Wohn-Ecke

Addit von Rolf Benz Foto: Hersteller

Bei Addit ist der Name Programm, wie man so schön sagt. Durch Hinzufügen einzelner Polsterelemente, Tischmodule und Regale kann man eine ganz Sitzlandschaft auf dem feingliedrigen, mit Leder bezogenen Rahmen bauen. Durch seine grafische Optik wirkt Addit trotz aller Bequemlichkeit und Features elegant. Ab 5.740 Euro

www.rolf-benz.com

(Heike Edelmann, RONDO Open Haus, 16.1.2020)