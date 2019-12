Schon vergangenes Jahr meldete das Camping-Portal Camping.info, dass Campingplatzbetreiber im Winter 2017/18 (November bis April) 760.809 Nächtigungen verbuchten. Was einem Zuwachs von etwas mehr als zwölf Prozent im Vergleich zur Vorsaison entsprechen würde. Das bedeutet, dass auch die in der kalten Jahreszeit freie Standplätze rar werden können, wie etwa Pincamp, die Campingplattform des deutschen Autofahrerclubs Adac, befürchtet und flugs ein paar lohnenswerte, weil komfortabel in der Nähe von Skigebieten gelegene Campingplätze in den Alpen zusammengestellt hat. Ergänzt wird die Liste mit den Empfehlungen des Wohnmobilvermieters Rent Easy.

Caravanpark Sexten Foto: Pincamp

Caravan Park Sexten (Dolomiti Superski-Karussel, Italien)

Bereits seit Mitte November können Skifahrer und Snowboarder im Caravan Park Sexten in die Wintersaison starten, denn die Liftanlagen des Kreuzbergpasses öffneten schon am 16. November 2019. Direkt vor der Wohnmobiltür des Caravanparks liegen 1.200 Pistenkilometer des Dolomiti Superski-Karussells. Nach sportlicher Betätigung garantieren Wellness-Bäder und die große Saunalandschaft Entspannung. Für das leibliche Wohl sorgen verschiedene Restaurants, wie zum Beispiel der gemütliche Bauernstadel. Je nach Fahrzeuggröße haben Camper die Wahl zwischen kleinen Stellplätzen ab einer Fläche von 140 bis hin zu 600 Quadratmetern.

Camping Vidor (Dolomiti Superski-Karussel, Italien)

Der Campingplatz Resort Camping Vidor im Fassatal in den Dolomiten ist besonders familienfreundlich. Neben einem Schwimmbad und einem Wellnessbereich bietet der Campingplatz jungen Besuchern mit einer Spielhalle, einer Kletterwand und einem Kino jede Menge Abwechslung. Neben Wasserpark, Saunawelt und Fitnessraum können Gäste im Alpine Spa Beauty Center Massagen und Vitalpackungen genießen. Auch für werdende Mütter und Kinder werden ausgesuchte Anwendungen und Massagen angeboten. Direkt oberhalb der Anlage befinden sich die Pisten des Skikarussells Dolomiti Superski mit der bekannten Sellaronda und vier Snowparks.

Campingplatz Camping Seiser Alm Foto: Pincamp

Camping Seiser Alm (Seiser Alm, Italien)

Inmitten der idyllischen Landschaft des Naturparks Schlern-Rosengarten in den Dolomiten liegt der Vier-Sterne-Campingplatz Camping Seiser Alm zu Füßen der gleichnamigen, größten Hochalm Europas. Ein wahres Paradies für Winterurlauber, denn die Seiser Alm bietet nicht nur Skifahrern weitläufige Pisten, sondern überzeugt Freestyler mit einem anspruchsvollen Snowpark und Familien mit einem vielfältigen Angebot. Von Anfang Dezember bis Mitte April sorgen Beschneiungsanlagen auf fast allen 175 Pistenkilometern für Schneesicherheit. Wer den Caravanpark mit Reisemobil ansteuert, steht auf Komfortstellplätzen mit Panoramablick und kann sich sogar ein privates Bad anmieten. Diese sind mit Dusche, WC und Waschbecken ausgestattet. Besonders empfehlenswert ist eine gemütliche Fahrt im Pferdeschlitten und ein Fondueabend im Restaurant "Zur Quelle".

Campingplatz Ferienparadies Natterer See Foto: Pincamp

Ferienparadies Natterer See (Olympia Skiworld, Österreich)

Auf dem Campingplatz Ferienparadies Natterer See, vor den Toren von Innsbruck, lassen große Fensterfronten und eine Panoramaterrasse die Wood-Lodges fast nahtlos mit der Umgebung verschmelzen. Für einen Kurzurlaub zu zweit bieten sich die Schlaffässer aus Kiefernholz an. Alle neun Skigebiete der Olympia SkiWorld Innsbruck sind mit dem kostenlosen Skibus in weniger als 30 Minuten erreichbar. 120 Kilometer Langlaufloipen, Rodel- und Eislaufbahnen sowie winterliche Pferdeschlittenfahrten machen das Angebot komplett.

Camping Eienwäldli (Skigebiet Engelberg Titlis, Schweiz)

Das schweizerische Eienwäldli liegt 1.000 Höhenmeter über dem Meeresspiegel im beschaulichen Klosterdorf Engelberg. Umgeben von beeindruckendem Bergpanorama finden Camper hier eine Kombination aus Aktivurlaub und Komfort: Der Einstieg in das Langlaufloipen-Netz ist direkt am Campingplatz Eienwädli möglich und im Skikeller samt Skischuh-Heizung lässt sich die durchnässte Ausstattung trocknen. Ein kostenloser Bus bringt Gäste des Platzes bequem in das Skigebiet Engelberg Titlis. 82 Pistenkilometer bieten sowohl einsteigerfreundliche, als auch fordernde Abfahrten. Reisende im Wohnmobil können zwischen Standard-, Superior- oder Komfortplatz wählen. Für besonders große Fahrzeuge gibt es sogar Stellplätze mit Überlänge.

Campingplatz Koren Foto: Pincamp

Campingplatz Koren (Kanin-Massiv, Slowenien)

An Platz mangelt es im 100 Quadratmeter großen Öko-Chalet auf dem Campingplatz Koren definitiv nicht. Auch die Holzhütten vermitteln dank uneingeschränktem Blick ins Freie eine großartige Weite. Das Biwak ermöglicht durch das Dachfenster sogar eine fantastische Sicht direkt auf den nächtlichen Sternenhimmel. Das rund 20 Kilometer entfernte Bovec bildet den slowenischen Einstieg ins erste grenzübergreifende Skizentrum Europas – Slowenien und Italien laden gemeinsam zum Skisport ein. Das Kanin-Massiv begeistert Skifahrer bis Anfang Mai mit 30 Pisten- und 5,5 Loipenkilometern. Auch Schneeschuhwanderer, Rodler, Schlittschuhläufer und Eiskletterer kommen voll auf ihre Kosten.

Hells Ferienresort (Zillertal Arena, Österreich)

Nachhaltig wintercampen können Urlauber im Hells Ferienresort im Zillertal. Alle Gebäude auf dem Öko-Campingplatz sind in Niedrigenergiebauweise errichtet, Solaranlagen fangen die Sonnenstrahlen ein und der Energieverbauch wird durch modernste Anlagen optimal gesteuert. Die Wohnmobil-Stellplätze haben eine Fläche von mindestens 70 bis 115 Quadratmeter. Für Komfort sorgt die Wellnesslandschaft mit Saunawelt und Hallenbad. Hier können Gäste auch verschiedene Massagen und Anwendungen buchen, um verspannte Muskeln nach einem langen Skitag zu lockern.

Camping Resorts Zugspitze Foto: Pincamp

Camping Resort Zugspitze (Garmisch-Classic, Deutschland)

Vor den Toren von Garmisch-Partenkirchen nächtigen die Urlauber in einer kuscheligen bayerischen Berghütte. Es gibt auch die Möglichkeit, in einem Schlaffass auf angenehm duftendem Kiefernholz zu übernachten. Ganz gleich, welche Unterkunft es wird, der Blick aus der Panorama-Sauna des Camping Resorts Zugspitze ist in jedem Fall inklusive. Rund 40 Pistenkilometer sorgen im nahen Skigebiet Garmisch-Classic für Abwechslung. Auch die 20 Pistenkilometer der Zugspitze liegen nur zehn Autominuten entfernt.

Huttopia Bourg St. Maurice (Paradiski, Frankreich)

Wilder Westen zu Füßen des Mont Blanc? Im Chalet Montana von Huttopia Bourg Saint Maurice ist das möglich. Am Ende eines langen Tages auf der Piste stellt man seine Skier auf der Terrasse ab und wärmt sich vor dem wohlig-warmen Holzofen. Von der 15 km entfernten Talstation Les Arcs gelangt man bequem ins Skiparadies Paradiski. Die Höhenlage von bis zu 3.250 Metern ist ein Garant für Naturschnee, den man auf den 264 Pisten durchpflügen kann.

Schluga Camping Hermagor (Skigebiet Nassfeld, Österreich)

Eingebettet zwischen den Karnischen und den Gailtaler Alpen in Österreich liegt der 5,5 Hektar große Campingplatz Schluga Camping Hermagor. Kärntens größtes Skigebiet Nassfeld befindet sich nur wenige Kilometer vom Campingplatz entfernt. Über 110 Kilometer sowohl familienfreundliche, als auch anspruchsvolle Pisten stehen Wintersportbegeisterten hier zur Verfügung. Die Ferienanlage verfügt über 250 Stellplätze, mehrere Sanitäranlagen, Trocken- und Abstellräume für Skiausrüstung sowie ein Indoor-Spielehaus für Kinder. Highlight des Kinderlandes ist der FunPark, ein dreistöckiger Turm mit Spieleparcours. Entspannung für Groß und Klein garantiert der AlpinSpa mit Kleinkinder-Becken, Gegenschwimmanlage und Saunawelt. (red, 2.12.2019)