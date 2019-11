Das iranische Konsulat brennt. Foto: APA/AFP/HAIDAR HAMDANI

Bagdad – Irakische Demonstranten haben nach Angaben der Polizei ein iranisches Konsulat gestürmt und das gesamte Gebäude in Brand gesetzt. Die Vertretung in der südirakischen Stadt Najaf sei zuvor evakuiert worden. Die Behörden hätten nach dem Vorfall am Mittwochabend eine Ausgangssperre verhängt, meldeten staatliche Medien.

Im Irak kommt es seit einiger Zeit regelmäßig zu Massenprotesten gegen die Regierung und die politische Elite. Die Demonstranten werfen ihr vor, bestechlich zu sein und von ausländischen Mächten kontrolliert zu werden, insbesondere vom benachbarten Iran. (APA, Reuters, 27.11.2019)