Warum Quizsendungen offenbar grundsätzlich von Männern präsentiert werden, wollte unlängst Armin Wolf auf Twitter wissen. "Am Ende des Tages läuft's auf Klischees hinaus", sucht Stefan Zechner Antworten. Zechner leitet die Produktion von Q1. Ein Hinweis ist falsch. Die 40-minütige Show soll ab Montag werktags um 18.20 Uhr dem ins Quotentief gefallenen ORF 1 wieder auf die Sprünge helfen.

"Keine Ahnung? Wer hat's ausgesucht?", stellt Oliver Polzer die Gegenfrage zur Männerdomäne Quiz. Der Sportkommentator übernimmt ab kommendem Montag die Aufgabe, die Fernsehleute offenbar mehrheitlich eher Männern zutrauen.

Ausgesucht hat's unter anderem Mischa Zickler: "Ich stelle die Prämisse infrage", wirft er ein.

Foto: ORF

Der Macher von Taxi Orange und Walking on Sunshine hat Q1 erfunden, er kennt den Markt. "The Weakest Link, Who Wants to Be a Millionaire", zählt er berühmte Quizshows mit Moderatorinnen auf. Polzer bekam den Job, "weil er sympathisch rüberkommt und einen charmanten Witz an den Tag legt", sagt Zechner. Das Geschlecht habe keine Rolle gespielt. Für eine Quizshow dieser Art brauche es einen Präsentator, "der sich nicht in den Mittelpunkt stellt".

Und so funktioniert Q1: Der Moderator gibt einem Kandidatenpaar einen gesuchten Begriff. Vier Hinweise sollen die beiden auf die richtige Spur führen, aber Achtung: Dem Titel entsprechend ist ein Hinweis falsch. Ein Beispiel: Der Begriff lautet "Skifahrer". Die vier Hinweise: Moderator, Kärnten, Olympiasieger, 26 Weltcup-Siege. Wer ist der Skifahrer? Welcher Hinweis ist falsch? Die Lösung finden Sie ganz unten.

Jederzeit ein- und aussteigen

Für jede richtige Antwort erhalten die Spieler 100 Euro. Nach oben gibt es keine Grenze, denn das Spiel ist erst zu Ende, wenn sich ein Team dazu entschließt, auszusteigen und mit dem bisherigen Gewinn das Studio zu verlassen, oder wenn eine Frage falsch beantwortet wird. In letzterem Fall verlieren sie aber alles, was sie bis dahin erspielt haben.

Die Show kommt ohne Publikum aus. "Wir wollten eine intime Situation herstellen mit hohem Wiedererkennungswert", sagt Zickler. "Für den Zuschauer muss immer möglich sein einzusteigen – egal zu welchem Zeitpunkt ich einschalte." Das Konzept zu Q1 hat Zickler vor rund fünf Jahren entworfen.

Foto: ORF

Zum Beispiel für jene, die am selben Tag das erste Mal Quizjagd auf Servus TV verfolgen. Der Privatsender will damit und um 18.30 Uhr mit Folgen der ZDF-Trödelshow Bares für Rares sein Publikum bis zum quotenstarken Quizmaster um 19.35 Uhr halten. Apropos Bares: Die österreichische Version läuft kommenden Sonntag zum ersten Mal mit Roland Gruschka und Horst Lichter.

Stardesigner Florian Wieder baute das Studio

Logistisch ist das Unternehmen Quizshow von beträchtlichem Aufwand: Der ORF zeichnet gerade Sendung um Sendung im Studio 1 am Küniglberg auf. 20 Menschen sind derzeit bei Thomas Vatzeks Produktionsfirma TV Friends mit Rätselfragen beschäftigt, die Q1 produziert. Das Studio, in dem das alles stattfindet, erfand Florian Wieder. Der international gebuchte Stardesigner baute schon Bühnen für America's Got Talent sowie mehrere Song Conteste, Germany's Next Topmodel, ebenso Anne Will.

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht funktioniert", antwortet Polzer auf Fragen nach der Erwartungshaltung. Wie als Kommentator von Sportarten wie Fußball und Ski folge er ein- und derselben Devise: "Wir geben unser Bestes." Sport kommentiert Polzer weiter, die Aufzeichnung der Quizshow wird mit Live-Übertragungen abgestimmt.

Die Stärken des Formats kommen Polzer entgegen: "Es kommt flott daher, wir haben wenig Gequatsche, und man kann jederzeit einsteigen. Wir wollen nicht viel reden, sondern spielen, spielen, spielen."

Der ORF sucht laufend Kandidaten. Wer "spielen, spielen, spielen" will, meldet sich bei tv.orf.at/quiz. (Doris Priesching, 29.11.2019)