Die Stelle, an der sich der Unfall ereignet hat. Foto: APA/HERBERT-PFARRHOFER

Korneuburg – Nach der Kollision eines Pkw mit einem an ein Elektrofahrrad gekoppelten Anhänger in Hausleiten (Bezirk Korneuburg) müssen sich der Autolenker und die Bikerin am Montag am Landesgericht Korneuburg wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Bei dem Unfall am Abend des 4. August kamen zwei Kinder – Mädchen im Alter von zwei und vier Jahren – ums Leben.

Der 60 Jahre alte Fahrer des Wagens übersah und erfasste das Gespann Polizeiangaben zufolge auf einem geraden Abschnitt der B19 im Freilandgebiet von Hausleiten. Der 39-jährigen Mutter der Kinder, die das E-Rad lenkte, wird unter anderem vorgeworfen, dass der Anhänger nur unzureichend beleuchtet war bzw. über keine Rückstrahler verfügte. (APA, 1.12.2019)