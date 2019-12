Eine Aufführung von Mozarts Requiem anlässlich seines Geburtstages am 5. Dezember wird in kleineren Saal verlegt. Mozart passe nicht in die Adventszeit, so die Begründung

Mozart ist nicht überall so wohlgelitten wie hier im Auktionshaus Christie's. Der Leiter der Basilika Santa Croce in Florenz wünscht in der Adventzeit kein Mozartkonzert. Foto: APA/Georg Hochmuth

Florenz – Mozart-Musik ist in der Adventzeit für die Basilika Santa Croce in Florenz ungeeignet. So urteilte der Leiter der Basilika, Pater Paolo Bocci, der ein jährlich am 5. Dezember – an Mozarts Geburtstag – geplantes Konzert mit Musik des Salzburger Komponisten mit circa 1.500 Zuschauern verlegt hat.

Das Konzert mit Mozarts Requiem und "Ave Verum Corpus", das jährlich von der Stiftung "Opera Santa Croce" organisiert wird und vom Florentiner Kammerorchester unter dem Dirigat von Giuseppe Lanzetta aufgeführt wird, wird in den entweihten historischen Abendmahlssaal (Cenacolo) verlegt, wo jedoch lediglich 300 Zuschauer Platz haben. Das Konzert wird nicht mehr wie in den vergangenen Jahren gratis sein. Zuschauer werden eine Eintrittskarte von 10 Euro zahlen müssen, die Einnahmen werden Wohltätigkeitszwecken dienen.

Neuer Basilika-Leiter gegen Freimaurerei

Der Leiter der Basilika erklärte, Mozarts Requiem entspreche nicht dem Klima der Adventzeit und könne daher nicht in der Basilika aufgeführt werden. Der Pater dementierte Spekulationen, laut denen er sich gegen das Konzert in der Basilika wehre, da Mozart Freimaurer war. Bocci ist erst seit wenigen Monaten Leiter der Basilika, in der in den vergangenen fünf Jahren anlässlich von Mozarts Geburtstag ein Konzert zu Ehren des Komponisten organisiert wurde.

Kritik von Riccardo Muti

Gegen den Beschluss Boccis erhob sich Stardirigent Riccardo Muti. "Freimaurerlogen hatten zu Mozarts Zeiten eine ganz andere Bedeutung als heute", kommentierte Muti im Interview mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" (Montagsausgabe). Es sei ein Fehler, Mozarts Requiem nicht in der Basilika aufzuführen. "Dieses Werk ist eine universale Seite unserer Kultur", meinte Muti.

Kritik musste Bocci auch von dem für Kulturfragen zuständigen Florentiner Stadtratmitglied, Tommaso Sacchi, hinnehmen. "Ein Genie wie Mozart sollte nicht zum Streitthema werden. Santa Croce ist eine der ältesten Kirchen in Florenz, sie ist voller Geschichte und Kunst. Das Requiem ist dort in den vergangenen Jahren stets mit Erfolg aufgeführt worden", so Sacchi. (APA, 2.12.2019)