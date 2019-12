Wien – 2020 wird im ORF wieder getanzt. Am 6. März startet die neue Staffel des ORF-Tanzevents. In der 13. Staffel versuchen zehn Prominente gemeinsam mit ihren Profipartnerinnen und -partnern möglichst gute Figur am Tanzparkett zu machen.

Die ersten fünf "Dancing Stars" sind: Moderatorin Silvia Schneider, Drag Queen Tamara Mascara, Sänger Cesár Sampson, Boxer Marcos Nader und Moderator Norbert Oberhauser. Durch die zehn Shows führen wieder Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger.

Moderatorin Silvia Schneider hat schon Tanzerfahrung, "das könnte aber auch gleichzeitig das größte Problem für mich werden, wenn ich draufkomme, dass ich eigentlich gar nicht so gut tanzen kann, wie ich dachte und wie damals, als ich noch ein Kind war."

Foto: orf

Drag Queen Tamara Mascara: "Ich habe mich sehr über die Anfrage gefreut, weil ich denke, dass die Sendung gut zu mir passt – es geht um Glamour, Glitzer, Show und Tanz, das sind alles Dinge, die als Drag Queen einen Platz in meinem Leben haben."

Sänger Cesár Sampson hat schon Erfahrung mit dem ORF-Event: "Ich habe schon einmal im 'Dancing Stars'-Orchester gesungen und das hat unglaublich Spaß gemacht." Über seine Tanzerfahrung: "Bin zwar der Sohn von zwei professionellen Tänzern, ich kann mich auch bewegen, aber eben nicht nach Vorgabe. Ich habe noch nie eine Choreografie gelernt, schon gar nicht im Gesellschaftstanz, das ist für mich absolutes Neuland."

Foto: orf

Boxer Marcos Naders Reaktion, als er für den ORF-Event angefragt wurde: "Ich war verblüfft und habe mir gedacht, oje oje ich als Tänzer, das wird lustig werden. Ich habe mich aber gefreut, dass der ORF da auf mich zugekommen ist." Und über seine bisherige Tanzerfahrung: "Ich tänzle manchmal um meinen Gegner herum, das ist das einzige was ich gut kann. Ein bisschen Rhythmusgefühl habe ich auch, aber man darf gespannt sein, wie ich mich da schlagen werde. Hartes Training bin ich gewohnt, ehrgeizig bin ich auch – ich will das unbedingt lernen."

Foto: orf

"Als man mich gefragt hat, musste ich zuerst laut lachen. Denn wer mich kennt, weiß, dass Tanzen sicher nicht meine Stärke ist", sagt Moderator Norbert Oberhauser, "dann habe ich mir gedacht, dass das irgendwie schon lustig wäre und ich endlich – nachdem beim Maturaball niemand mit mir tanzen wollte – das Kapitel abschließen kann."

Foto: orf

(red, 3.12.2019)