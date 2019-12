Haben wir je gewusst oder einfach nur vergessen, dass auch Jeanne Moreau einmal Peter Handkes große Muse war? Dass sie sich brieflich gegenseitig versicherten, der andere sei die "die Liebe meines Lebens"?

Michael Horowitz, "100 Menschen, die Österreich bewegten". 416 Seiten / 40 Euro. Molden-Verlag 2019 Molden

Ist diese Information nur etwas für Liebhaber des nutzlosen Trivialwissens? Oder sind diese kleinen, (halb)privaten Informationen wichtig für das Verständnis bedeutender Persönlichkeiten? Der "Fotograf, Journalist, Schriftsteller, Verleger und Autor von Biografien" (Selbstbeschreibung) Michael Horowitz hat ein Buch über "100 Menschen, die Österreich bewegten" (in den letzten 100 Jahren) geschrieben, und es ist voll von solchen kleinen Info-Bits. Es sind eher Vignetten, kurze Schlaglichter auf die Geistesgrößen von Alfred Adler bis Stefan Zweig. Ein Beweis für die die Genie- und Talentproduktion in diesem Land, auch wenn allerdings viele, ziemlich viele von ihnen das Land verlassen mussten, weil es ihren Geist nicht vertrug. Andere, die bleiben konnten, mussten, wollten, sind dann wenigstens jahrzehntelang von den "ordentlichen" Österreichern angefeindet worden, bis sie widerstrebend in den Kanon aufgenommen wurden.

Horowitz hat diese kurzen Skizzen verdichtet, es gelingt ihm aber doch immer wieder, auf ein signifikantes Detail zu kommen. Mit Schrecken und Mitleid liest man, dass Elfriede Jelinek als Kind in der Nachkriegszeit in die Klinik des Arztes und Heilpädagogen Hans Asperger gesteckt wurde, nach dem eine Form des Autismus (Asperger-Syndrom) benannt ist, dessen Rolle im Nationalsozialismus und vor allem bei der "Rassen- und Sterilisierungsgesetzgebung" mehr als bedenklich ist.

Unter den 100 Beschriebenen finden sich etliche Ikonen der österreichischen Geisteswelt, lebende und längst verstorbene, Literaten, Wissenschafter, Philosophen. Immer wieder taucht auch das "österreichische Syndrom" der schwarzen Kindheit und der Verzweiflung am Leben auf. Recht viel Finsternis in dieser beeindruckenden Sammlung von glänzenden Geistern Österreichs. (Hans Rauscher, 3.12.2019)