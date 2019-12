Frenchman’s Cove, Jamaika

An der Frenchman’s Cove in der Nähe von Port Antonio befindet sich der schönste Strand Jamaikas und einer der Topstrände der Karibik. Er ist weitgehend unberührt und liegt an einer Flussmündung mitten im Dschungel. In der Nähe gibt es nur ein exklusives Hotelrestaurant mit einer schattigen Bar. Der Strand selbst bietet alles, was Urlauber für ein karibisches Feeling benötigen: Palmen, weißer Sand, Hängematten und Schaukeln. Die Exklusivität hat allerdings ihren Preis, denn der Besuch des Strandes kostet ein paar Dollar.