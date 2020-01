Fidschi: Jean Michel Cousteau Resort / Vanua Levu: Split Rock

Die Heimat der kontrastreichen Unterwasserwelt bei Vanua Levu bildet ein unter Wasser liegender gespaltener Fels, der Split Rock. In den zahlreichen Korallen ist ein riesiges Spektrum an Fischen zu Hause, hier in der Südsee auch die Jägerfische. Das Jean Michel Cousteau Resort bietet Schnorchlern ein besonderes Highlight. In Begleitung eines Guides brechen sie zu einer Nachttour auf. Der dunkle Ozean eröffnet nochmals ganz neue Eindrücke durch die Taucherbrille. Nachts sind Korallen, Papageienfische, Soldatenfische oder gar Tintenfische zum Greifen nah. Wenn der Guide die Lichter ausschaltet, erleben die Schnorchler das Meeresleuchten, erzeugt durch Millionen Planktonteile.