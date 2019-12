Fünf Nominierungen für das Mafiaepos "The Irishman". Foto: AP

Das Beziehungsdrama "Marriage Story" ist mit sechs Nominierungen der Favorit im Rennen um die Golden Globes. Das Mafiaepos "The Irishman" von Martin Scorsese und Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood" haben jeweils fünf Gewinnchancen. Der düstere Thriller "Joker" mit Joaquin Phoenix als psychisch kranker Batman-Gegenspieler kommt auf vier Nennungen.

Die Nominierungen für die Auszeichnungen des Verbands der Auslandspresse (HFPA) in 25 Film- und Fernsehkategorien wurden am Montag bekanntgegeben. Zu den Schauspielern, die auf einen Globe hoffen können, zählen unter anderem Renee Zellweger ("Judy"), Scarlett Johansson und Adam Driver aus "Marriage Story" und Daniel Craig für "Knives Out".

In der Sparte Bester nicht-englischsprachiger Film finden sich unter anderem "Parasite" (Südkorea), "Les Miserables" (Frankreich) und "Leid und Herrlichkeit" (Spanien). Die Trophäen in Form einer goldfarbenen Weltkugel sollen am 5. Jänner 2020 in Beverly Hills verliehen werden. Über die Gewinner entscheidet eine Gruppe von knapp 100 internationalen Journalisten, die seit langem in Hollywood arbeiten.

Im Folgenden ein Überblick über die wichtigsten Kategorien:

BESTES DRAMA

"The Irishman" "Joker" "Marriage Story" "1917" "The Two Popes"

BESTE KOMÖDIE/MUSICAL

"Dolemite Is My Name" "Jojo Rabbit" "Knives Out" "Once Upon a Time in Hollywood" "Rocketman"

BESTER SCHAUSPIELER (DRAMA)

Christian Bale "Ford v Ferrari" Antonio Banderas "Pain and Glory" Adam Driver "Marriage Story" Joaquin Phoenix "Joker" Jonathan Pryce "The Two Popes"

BESTE SCHAUSPIELERIN (DRAMA)

Cynthia Erivo "Harriet" Scarlett Johansson "Marriage Story" Saoirse Ronan "Little Women" Charlize Theron "Bombshell" Renee Zellweger "Judy"

BESTER SCHAUSPIELER (KOMÖDIE/MUSICAL)

Daniel Craig "Knives Out" Roman Griffith Davis "Jojo Rabbit" Leonardo DiCaprio "Once Upon a Time in Hollywood" Taron Egerton "Rocketman" Eddie Murphy "Dolemite is My Name"

BESTE SCHAUSPIELERIN (KOMÖDIE/MUSICAL)

Awkwafina "The Farewell" Ana de Armas "Knives Out" Beanie Feldstein "Booksmart" Emma Thompson "Late Night" Cate Blanchett "Where"d You Go Bernadette"

BESTE REGIE

Bong Joon Ho "Parasite" Sam Mendes "1917" Quentin Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood" Martin Scorsese "The Irishman" Todd Phillips "Joker"

BESTER NEBENDARSTELLER

Tom Hanks "A Beautiful Day in the Neighborhood" Al Pacino "The Irishman" Joe Pesci "The Irishman" Brad Pitt "Once Upon a Time in Hollywood" Anthony Hopkins "The Two Popes"

BEST NEBENDARSTELLERIN

Annette Bening "The Report" Margot Robbie "Bombshell" Jennifer Lopez "Hustlers" Kathy Bates "Richard Jewell" Laura Dern "Marriage Story"

BESTER ANIMATIONSFILM

"Frozen 2" "The Lion King" "Missing Link" "Toy Story 4" "How to Train Your Dragon: The Hidden World"

BESTER NICHT-ENGLISCHSPRACHIGER FILM

"The Farewell" China "Les Miserables" France "Pain and Glory" Spain "Parasite" South Korea "Portrait of a Lady on Fire" France

BESTER ORIGINALSONG

"Beautiful Ghosts" "Cats" "I'm Gonna Love Me Again" "Rocketman" "Into the Unknown" "Frozen 2" "Spirit" "The Lion King" "Stand Up" "Harriet" (APA, 9.12.2019)