Die Festzeit naht mit Riesenschritten und so mancher stellt sich die Frage, was er lieben Bekannten und Verwandten – oder sich selbst – schenken könnte. Mittlerweile ein Dauerbrenner auf der Wunschliste sind Smartphones.

Die Wahl unseres wohl wichtigsten Alltagsgerät sollte allerdings nicht leichtfertig getroffen werden. Wir haben darum Empfehlungen nach unterschiedlichen Preisklassen erstellt, sodass sich für jeden das passende Gerät findet.

Nokia 4.2 Foto: Nokia

Basis-Klasse (bis ca. 150 Euro)

Wer ein Smartphone sucht, das kein Leistungsmonster sein, sondern die grundlegendsten Aufgaben gut erfüllen soll, der findet bei Nokia eine passable Auswahl mit dem Nokia 4.2. Hier gibt es ein gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis, ohne schwere Kompromisse in anderen Bereichen eingehen zu müssen. Rezensionen bescheinigen dem verbauten Snapdragon 439-Prozessor genug Performance für Multimedia, Messaging und Internetsurfen und Spiele – sofern man auf Games mit allzu anspruchsvoller Grafik verzichten kann.

Die Kamera ist zwar etwas langsam, liefert aber bei Tageslicht solide Aufnahmen. Wer gute Nachtfotos schießen will, muss jedoch zu teureren Geräten greifen. Der Speicher – je nach Modell 16 oder 32 GB – kann per microSD-Karte erweitert werden und der Akku ist mit 3.000 mAh für ein 720p-Display ansprechend dimensioniert. Ein Argument, das man auch nicht vergessen darf: Vorinstalliert ist Android One. Damit sind monatliche Sicherheitspatches über drei Jahre und große Androidupdates über zwei Jahre garantiert. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal in einer Preisklasse, in der viele Hersteller bei den Updates leider sehr nachlässig sind.

Xiaomi Mi A3 Foto: Xiaomi

Mittelklasse (bis ca. 300 Euro)

Ebenfalls Android One und obendrein eine passable Triple-Camera und ein AMOLED-Display gibt es auch bei Xiaomis Mi A3, das preislich in der Regel aber noch über der 150-Euro-Marke liegt. Zudem bringt es mehr Speicher (mindestens 64 GB) mit und auch hier ist prinzipiell eine Erweiterung möglich. Mit dem Snapdragon 665 ist auch ein deutlicher Leistungssprung im Paket.

Ein Nachteil ist allerdings, dass es trotz der stärkeren Hardware keine bessere Auflösung gibt. Im Vergleich zum Vorgänger, dem Mi A2, wurde die Auflösung gar von 1080p auf 720p verringert. Wer mit diesem Manko leben kann, wird hier aber gut bedient.

Moto G8 Plus Foto: Motorola

Ein ziemlicher Dauerbrenner in der Mittelklasse ist auch Motorolas G-Reihe. Das G8 Plus rückt gleich mit einer Triple-Camera mit dezidiertem Nachtmodus sowie Stereosound an. Auch der Akku soll stolze 40 Stunden Betrieb bewältigen. Beim Prozessor setzt man ebenfalls auf den Snapdragon 665.

Rezensenten bescheinigen dem Handy tatsächlich eine imposante Akkulaufzeit und loben es auch für sein vielseitiges Kamera-System, das auch einen Modus für Actionvideos mitbringt. Vermisst wird allerdings eine Möglichkeit für Weitwinkelaufnahmen damit. Was Aktualisierungen angeht, verspricht Lenovo-Tochter Motorola ein großes Android-Update für Moto G-Modelle, sowie zwei für die X- und Z-Reihen. Sicherheitsupdates soll es jedenfalls über zwei Jahre geben, geliefert werden sie allerdings nicht in Monatsintervallen. Das G8 Plus befand sich Anfang Dezember am Sicherheitspatchlevel für September.

iPhone 8 Foto: Apple

Obere Mittelklasse (bis 500 ca. Euro)

In diesem Preisbereich lässt sich erstmals ein Gerät abseits der Android-Welt empfehlen, was auch – aber nicht nur – am Mangel an Alternativen liegt. Das 2017 erschienene iPhone 8 wird von Apple ab 529 Angeboten, der Preis bei Einzelhändler liegt teilweise um bis zu 50 Euro niedriger. Für das iPhone 8 – das letzte der "klassischen" iPhones vor dem kompletten Wechsel auf die neue Designlinie, die mit dem iPhone X eingeführt wurde – sprechen einige Dinge.

Leistungstechnisch genügt es auch heute noch höheren Ansprüchen. Die Kamera ist ebenfalls tauglich und wer FaceID gegenüber skeptisch ist, findet hier noch einen Fingerabdruckscanner als Alternative. "Solide", aber "unspannend" lautete damals das Fazit der Tester – mitunter braucht man manchmal auch nicht mehr. Auch updatemäßig ist man auf absehbare Zeit auf der sicheren Seite. Apple versorgt seine iPhones für gewöhnlich über vier bis fünf Jahre neuen iOS-Versionen, wird das iPhone 8 also bis 2021 oder 2022 mitziehen. Sicherheitsupdates gibt es teilweise auch darüber hinaus, hier pflegt Apple aktuell sogar noch das iPhone 5s aus 2013 mit.

Honor 20 Foto: DER STANDARD/Pichler

Für die Android-Fraktion bietet sich hier unter Umständen das Honor 20 an. "Unter Umständen" weil die Situation hinsichtlich der künftigen Updateversorgung aufgrund der US-Sanktionen gegen Honor-Mutter Huawei unklar ist. Darüber hinaus bietet das Handy ein starkes Paket mit flotter Hardware und guter Kamera, bei dem die im STANDARD-Test bemängelten Softwareprobleme gemäß späterer Rezensionen mittlerweile behoben worden sein dürften.

Updatetechnisch auf der sichereren Seite ist man hingegen mit dem Xiaomi Mi 9 bzw. Mi 9T. Das noch aktuelle Flaggschiff von Xiaomi (das Mi 10 wird im Frühjahr 2020 erwartet) hat immer noch viel zu bieten, insbesondere starke Hardware zu einem absolut vertretbaren Preis. Und auch wenn die Versorgung mit neuen Android-Versionen mitunter etwas länger dauert, hat der Hersteller insgesamt einen recht guten Ruf, was die Updatepolitik betrifft.

Apple iPhone 11 Foto: Apple

Highend (bis ca. 800 Euro)

Bei den aktuellen Highendgeräten hat auch Apple wieder ein Gerät für seine Fans parat. Das iPhone 11 bietet der Hersteller ab 799 Euro an. Es bietet die gleiche Basishardware wie das Pro- und Pro Max-Modell. Etwas gespart wurde bei der Kamera – auf das Ultraweitwinkelmodul wird verzichtet – und beim Display setzt man auf LCD statt auf OLED. Topmodell XS, ist aber in Sachen Kamera etwas abgespeckt. Es hat allerdings einen etwas größeren Akku als das iPhone 11 Pro und sticht es auch bei der Akkulaufzeit aus, wenngleich es nicht auf die Betriebsdauer des 11 Pro Max kommt.

Weniger Geld ausgeben müssen in diesem Segment Android-Freunde. Samsungs Frühjahrsflaggschiff, das Galaxy S10 und S10+. Im STANDARD-Test zeigte es sich als gutes Rundum-Paket mit nur einzelnen Schwächen und zahlreichen Sonderfeatures wie "Reverse Wireless Charging" – etwa zum Aufladen von drahtlosen Ohrhörern, die dies unterstützen. Der Straßenpreis beginnt je nach Modell mittlerweile bei 640 Euro, was man als durchaus fair bezeichnen kann. Wer ein sehr ähnliches Paket sucht und sich auch Stifteingabe wünscht, findet mit dem Note 10 eine solche Alternative für 150 Euro mehr.



OnePlus 7T Pro Foto: OnePlus

Preislich zwar kein "Flaggschiffkiller" aber immer noch sehr konkurrenzfähig ist auch das OnePlus 7T Pro, das in der Standardausführung um 760 Euro vom Hersteller verkauft wird. In fast allen Tests wird es als eines der besten Handys des Jahres gelobt, auch wenn es kein Wireless Charging bietet und sich in Sachen Kamera manchen Konkurrenten geschlagen geben muss. Wer mit etwas weniger Funktionsumfang, ohne Popup-Selfiekamera auskommt und keine Notch-Allergie hat, kann auch zum regulären OnePlus 7T greifen, das es um 600 Euro gibt.

Samsung Galaxy Note 10+ Foto: DER STANDARD/Pichler

Premium (ab ca. 1000 Euro)

Seit wenigen Jahren haben manche Smartphones die Tausend-Euro-Schallmauer durchbrochen. Ein Trendsetter in diesem Bereich war unter anderem Apple. Ob diese Preisgestaltung ausreichendem Gegenwert gegenübersteht, muss jeder für sich selbst beurteilen. Apple-Jünger, die sich daran nicht stören, kommen jedenfalls nicht am iPhone 11 Pro/Pro Max (ab 1.150 Euro) vorbei. Apple hat darin alles verbaut, was die eigene Entwicklungsabteilung hergibt – von der Triple-Camera mit AR-Spielereien bis hin zum "Super Retina XDR Display", das eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1200 Nits erreichen kann.

Im Android-Segment ist die Auswahl an Smartphones, die abseits speziell gebrandeter Autohersteller-Editionen noch in diesem Preisbereich liegen, erstaunlich dünn. Die absolute Highendoption, die durchaus eine Empfehlung verdient, ist hier das Samsung Galaxy Note 10+. Großer Bildschirm, viel Speicher plus microSD-Support, starker Prozessor, ordentliche Kamera, ein gut dimensionierter Akku und natürlich Stifteingabe als Alleinstellungsmerkmal. Gerade wer ohne dem Stift nicht mehr auskommt und auch sonst die Maximalausführung haben will, ist hier gut aufgehoben.

Fairphone 3 Foto: DER STANDARD/Pichler

Fairphone 3 (450 Euro)

Etwas außer Konkurrenz läuft die dritte Generation des Fairphones. Denn streng nach dem Leistungs-Gegenwert pro Euro für die Hardware schneidet dieses Handy nicht sonderlich gut ab. Die Werte, die der solide Mittelklässler mitbringt, sind in Geld auch schwer zu messen. Denn der kleine niederländische Hersteller engagiert sich vorbildlich, wenn es um Transparenz und namensgemäß mehr Fairness in der Branche geht.

So hat man für einige Materialien bereits Rohstoffketten etabliert, bei denen beim Abbau Kinderarbeit verboten ist, Schutzstandards eingehalten und bessere Löhne gezahlt werden. Auch bei der Fertigung setzt man sich für höhere Bezahlung und Mitsprache von Mitarbeitern ein. Und man versucht, möglichst viel recycletes Material in die Produktion einzubinden. Der Weg zum vollständig fairen Handy ist aber dennoch noch weit.

In einem technischen Aspekt ist man der Konkurrenz aber dennoch deutlich überlegen: Reparierbarkeit. Nutzer können das Handy mit einfachen Werkzeugen zerlegen und einzelne Module austauschen oder künftig mit neueren Ersetzen. Möglich wird so etwa in Zukunft ein Kameraupgrade. Gleichzeitig hat Fairphone Besserung in Sachen Softwareupdates versprochen, ein Bereich, in dem man bislang nicht immer geglänzt hat. Wer mehr für’s Gewissen einkauft und nicht unbedingt Leistung für grafisch anspruchsvolle Games braucht, darf hier zugreifen. (gpi, 16.12.2019)