Einen spannenden Lese-Abend mit den Etat-Pushnachrichten vom Mittwoch:

SPÖ-Mediensprecher Thomas Drozda will ORF-Finanzierung in Verfassung absichern: Nach den türkis-blauen ORF-Erfahrungen will der ehemalige Medienminister eine möglichst unabhängige Finanzierung festlegen – etwa per Haushaltsabgabe

Organisationsanweisung: ORF-General verlegt Herzstück der ORF-Technik zu Bau-Projektleiter Pius Strobl – Technikdirektor muss vielmillionenschwere Investitionsplanung für die nächsten Jahre größtenteils an Standortmanager abgeben

"Permanenter Probe-Feueralarm im ORF" sorgt Stiftungsrat Lederer: SPÖ-Vertreter warnt vor Bild in der Öffentlichkeit – und wünscht sich eine ORF-Aktiengesellschaft

Greta Thunberg ist "Time"-Persönlichkeit des Jahres: Das US-Nachrichtenmagazin hat die schwedische Klimaschutzaktivistin geehrt – für ihren Einsatz für einen globalen Wandel

Serie "Rampensau" mit Jasna Fritzi Bauer auf Vox und im TV-Tagebuch: Shiri gibt Gas, welch ein Spaß! Bauer spielt in der Vox-Serie eine 30-jährige Schauspielerin, die so jung aussieht, dass sie, wenn überhaupt, nur für Kinder- oder Jugendrollen gebucht wird

Geschichtslehrer wird Präsident: Serie mit Selenskyj im russischen TV – Serie wurde gedreht, bevor der Schauspieler Selenskyj im Frühjahr ukrainischer Präsident wurde

Die Etat-Redaktion wünscht einen entspannten Abend!