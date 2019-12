Adi Hütter hofft, dass die Frankfurter die Leistung auf den Platz bringen. Foto: Reuters/Paul Childs

Frankfurt – Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter hofft mit einem Europa-League-Sieg am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) gegen Vitoria Guimaraes Schwung für den Endspurt in der deutschen Fußball-Bundesliga zu bekommen. "Es ist ein wichtiges Spiel. So ein Erfolgserlebnis kann für die letzten Spiele in diesem Jahr eine Initialzündung sein", sagte der Vorarlberger am Mittwoch. "Wir können wieder etwas ganz Großes erreichen für den Club", bemerkte Hütter.

Auf Sieg fokussiert

Die Profis aus Frankfurt möchten in keinem Fall den Taschenrechner bemühen. "Wir sind gut beraten, uns auf unsere eigene Leistung zu konzentrieren", sagte Mittelfeldspieler Sebastian Rode. "Für uns gilt es, unsere Leistung auf den Platz zu bringen. Dann bin ich mir sicher, dass wir gewinnen werden."

Ein Sieg würde dem Halbfinalisten der Vorsaison den Einzug in die Zwischenrunde garantieren. Allerdings könnte auch ein Remis und sogar eine Niederlage reichen, um auf einem der ersten beiden Plätze der Gruppe F zu landen. Neben der Eintracht (9 Punkte) wollen der FC Arsenal (10) und Standard Lüttich (7) weiterkommen. Nur für Schlusslicht Guimaraes (2) geht es um nichts mehr.

Rode warnt dennoch vor den Portugiesen. "Sie sind zwar schon ausgeschieden, wollen sich aber hier sicher nicht abschlachten lassen und auch nochmal ein gutes Gesicht zeigen", sagte der 29-Jährige.

Torjäger Goncalo Pacienca sieht die Lage seiner Landsleute ähnlich. "Das wird ein hartes Stück Arbeit für uns, denn sie werden sich mit einem positiven Gefühl aus der Europa League verabschieden wollen", sagte der Angreifer: "Wir müssen zeigen, wer der Boss ist."

Sollten die Frankfurter tatsächlich Chef im Ring bleiben, werden die Hessen mit Spannung auf den 16. Dezember blicken. Dann findet die Auslosung der ersten K.o.-Runde statt. Die Partien sind für den 20. und 27. Februar 2020 angesetzt.

In der Liga blieben die Hessen um ÖFB-Teamverteidiger Martin Hinteregger zuletzt in vier Spielen sieglos. Gegen Guimaraes müssen sie weiter auf Bas Dost verzichten. Der Torjäger laboriert an einer Leistenverletzung.

Mönchengladbach benötigt einen Punkt

Die Gladbacher Überflieger wollen ihren Schwung aus der Liga nutzen, um auch in Europa durchzustarten. "Es geht darum, international zu überwintern. Es wird nicht schwerfallen, die Jungs dafür zu begeistern", sagte Trainer Marco Rose vor dem Spiel gegen Istanbul Basaksehir. Bei einem Erfolg wäre der fünfmalige deutsche Meister sicher Gruppensieger, zum Weiterkommen genügt ein Punkt. "Das hat Endspielcharakter. Das wird ein richtiges Brett", äußerte Rose: "Wir müssen es richtig annehmen."

Sieben Heimspiele in Folge haben die Gladbacher wettbewerbsübergreifend gewonnen. Das Selbstvertrauen und die Euphorie nach dem 2:1 gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München sind riesig. Der Tabellenvierte der türkischen Süper Lig wird aber nicht auf die leichte Schulter genommen. "Es ist die Aufgabe für die Mannschaft, mit dieser Euphorie umzugehen. Wir bleiben kühl im Kopf", sagte Torhüter Yann Sommer: "Es braucht eine Top-Leistung."

Das Hinspiel dürfte dabei Warnung genug sein. In Istanbul sicherte Patrick Herrmann den Fohlen mit seinem Treffer erst in der Nachspielzeit einen glücklichen Punkt. Daher wollen sich die Gladbacher auf Rechenspiele erst gar nicht einlassen. "Wir gehen voll auf drei Punkte. Schließlich würden wir gerne auch Gruppensieger werden", sagte Herrmann.

Glasner lässt rotieren

Der von Ex-LASK-Coach Oliver Glasner betreute VfL Wolfsburg steht vor dem abschließenden Heimspiel gegen St. Etienne bereits fix in der Runde der letzten 32. Glasner kündigte an, gegen die Franzosen einige Vielspieler zu schonen. Der ÖFB-Internationale Xaver Schlager dürfte nach seinem überstandenen Knöchelbruch hingegen wieder Spielpraxis sammeln. (sid, APA, dpa, 11.12.2019)